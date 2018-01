BNI Buka Outlet dan ATM untuk Fasilitasi KA Bandara

Jakarta: PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) atau BNI membangun beragam fasilitas di beberapa stasiun yang dilalui oleh Kereta Api (KA) Bandara Soekarno-Hatta. Hal ini dilakukan untuk melayani para penumpang KA Bandara agar dapat bertransaksi dengan lebih mudah, lebih cepat, lebih nyaman, dan tetap aman.



BNI membuka satu outlet khusus di dalam Stasiun BNI City di kawasan Dukuh Atas, Jakarta. Sebanyak dua mesin ATM juga melengkapi outlet tersebut, plus satu mesin ATM Bersama di lokasi yang berbeda dan satu mesin ATM di stasiun Soetta.

Pengoperasian jaringan layanan BNI di Stasiun-stasiun KA Bandara Soekarno-Hatta tersebut dimulai sejak kunjungan Presiden RI Joko Widodo di stasiun KA Bandara yang berada di Bandar Udara Soekarno Hatta, Jakarta, Selasa, 2 Januari 2018 kemarin.



"Berbagai upaya telah dilakukan BNI untuk mendukung terselenggaranya pelayanan KA Bandara melalui kerja sama dengan para penyedia jasanya, baik PT KAI maupun PT Railink," kata Direkur Utama BNI Achmad Baiquni, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Rabu, 3 Januari 2018.



Kerja sama itu antara lain adalah membangun outlet baru dengan konsep BNI Digital Branch Devisa, yaitu kantor cabang yang tidak hanya berfungsi sebagai penyedia jasa perbankan, melainkan juga sebagai money changer. Outlet di Stasiun BNI City ini melengkapi jaringan outlet di seluruh Indonesia yang kini menjadi sebanyak 2.133 outlet.



Pengunjung dapat memanfaatkan outlet ini untuk pembukaan rekening, transaksi tarik tunai dan setor, penukaran valuta asing, penjualan dan top up produk uang elektronik yaitu BNI TapCash, hingga bill payment. Dengan kelengkapan fasilitas tersebut, masyarakat pengguna KA Bandara dan warga disekitar Stasiun BNI City akan terlayani dengan maksimal.



Dirinya menambahkan, kerja sama juga dilakukan untuk memastikan pembelian tiket KA Bandara dapat dilakukan dengan E-ticketing. Pembelian tiket dapat dilakukan dengan menggunakan kartu debit BNI, kartu kredit BNI, kartu BNI TapCash, BNI Debit Onine, Virtual Account (VA) BNI.



"Kedepannya pembayaran dapat dilakukan menggunakan aplikasi yap! (your all payment) yaitu pembayaran menggunakan aplikasi handphone dengan cara melakukan scan QR code yang sudah tersedia dengan tiga pilihan sumber dana yaitu kartu kredit, kartu debit, dan uang elektronik UnikQu serta menu di ATM BNI," pungkasnya.





(ABD)