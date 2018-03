Besok, OJK Izinkan AJB Bumiputera 1912 Pasarkan Produk

Jakarta: Otortitas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan izin pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 (AJBB) untuk kembali beroperasi dalam memasarkan produk asuransi mulai Jumat, 23 Maret 2018. Keputusan tersebut diambil dengan harapan persoalan asuransi berbentuk mutual ini bisa segera berakhir dan kembali sehat di masa-masa mendatang.



Ketua Dewan Komisioner (DK) OJK Wimboh Santoso mengatakan berdasarkan laporan pengelola statuter AJBB 1912 dan hasil pemeriksaan OJK, proses penyehatan AJBB sudah selesai. OJK telah memeriksa langsung AJBB pada 7 hingga 23 Februari 2018 lalu untuk memastikan kesiapan AJBB melaksanakan operasional kembali setelah pada 2017 tidak memasarkan produknya.



Adapun cakupan pemeriksaan yang dilakukan antara lain mengenai kesiapan produk-produk yang akan dipasarkan, program pemasaran dan keagenan yang akan digunakan, kebijakan dan standar operasional yang ditetapkan, sistem informasi dan teknologi, serta Sumber Daya Manusia (SDM) dan infrastruktur pendukung lainnya.



"Sehingga AJBB sudah siap beroperasi kembali. Besok pagi sudah siap menerima nasabah untuk memanfaatkan pelayanan dari AJBB," kata Wimboh, di Kantor OJK, Jakarta Pusat, Kamis, 22 Maret 2018.



Wimboh mengatakan keputusan diambil setelah OJK meyakini bahwa operasional AJBB sudah benar-benar dilanjutkan kembali. Otoritas sebelumnya telah melakukan pemeriksaan, pengecekan dan tes pada AJBB untuk melayani nasabah.



"Kita harapkan masyarakat bisa kembali menikmati kehadiran pelayanan AJBB ini. Kami yakin AJBB memiliki nasabah yang loyal dengan produk-produk yang ditawarkan," pungkas Wimboh.



Penyelamatan asuransi tertua di Indonesia ini memang cukup rumit. Dalam skema sebelumnya, penyelamatan AJBB 1912 melibatkan PT Evergreen Invesco Tbk. Evergreen berperan sebagai perusahaan cangkang untuk mencari pendanaan bagi AJB Bumiputera melalui penerbitan saham baru atau right issue.



Usai mengundang Evergreen Invesco sebagai investor, lalu Evergreen dengan suntikan modal Rp2 triliun mendirikan PT Asuransi Jiwa Bumiputera (AJ Bumiputera). Adapun AJ Bumiputera ditugaskan mengambil bisnis penjualan polis baru, sementara AJB Bumiputera 1912 berhenti menerima polis baru dan hanya diperkenankan membayar polis lama.



Selama restrukturisasi itu, AJ Bumiputera wajib menyetorkan 40 persen laba bersihnya kepada AJB Bumiputera 1912 sebagai pembayaran atas penggunaan intangible aset AJBB yang dipakai AJ Bumiputera. Skema ini awalnya diyakini mampu menyelesaikan persoalan di AJB Bumiputera 1912 dan kembali menyehatkan lini bisnis.



Namun baru setahun berjalan, kemitraan tersebut dibatalkan. AJB Bumiputera 1912 telah menandatangani akte pembatalan perjanjian dengan Evergreen pada 10 Januari 2018 lalu. Dengan pembatalan ini, AJB Bumiputera 1912 wajib mengembalikan suntikan modal yang baru dialirkan sebesar Rp536 miliar.



Sebelumnya, sebagai bagian amanat UU No 40 tahun 2014 tentang Perasuransian, OJK pada 27 Februari 2018 mengeluarkan POJK Nomor 1/POJK.05/2018 tentang Kesehatan Keuangan Bagi Perusahaan Asuransi Berbentuk Badan Hukum Usaha Bersama. Ketentuan itu mengatur kesehatan keuangan bagi perusahaan asuransi berbentuk badan hukum usaha bersama seperti AJBB.

