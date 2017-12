Rahasia Bugar Dirut PLN

Paris: Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir, 59, tengah melakukan kunjungan kerja ke Paris, Prancis.



Dia menyaksikan penandatanganan tiga letter of intent (LoI) pembangkit listrik dari energi terbarukan antara PT PLN (persero) dan independent power producers (IPP) asal Prancis di sela-sela acara Renewable Energy Companies Commited to Climate dalam rangkaian One Plannet Summit.

"Pulang dari Tiongkok, pada Sabtu, 9 Desember saya sempat (kunjungan kerja) ke Pati, ke Rembang seharian sampai sore/malam, baru ke sini (Paris). Nanti besok ke London," kata Sofyan saat ditemui di Gedung UNESCO, Paris, Prancis, Senin waktu setempat.



Mengenai rahasia kebugaran tubuhnya, Sofyan mengaku ia menjaga kualitas tidurnya mesti waktunya tidak panjang. "Saya kalau tidur berkualitas, misalnya dua jam tapi berkualitas," tuturnya.



Saat ditanya apakah juga mengonsumsi jamu-jamuan atau vitamin untuk menambah kebugaran tubuhnya, Sofyan mengaku ia tidak memiliki resep khusus.



"Memang makan saya agak baik makanya badan saya kurus, kan," ujarnya berseloroh. (Media Indonesia)









