OJK Dorong Bank Capai Target Pertumbuhan Kredit

Metrotvnews.com, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong industri perbankan untuk semakin gencar dalam penyaluran kredit. Apalagi sampai dengan Agustus lalu, pertumbuhan kredit baru mencapai 8,4 persen atau berada di level single digit.



Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Nurhaida mengatakan, pihaknya ingin jika pertumbuhan kredit bisa lebih tinggi. Namun rendahnya permintaan kredit memang menjadi alasan mengapa pertumbuhan kredit masih melambat.

"Sebetulnya kredit itu masih rendah karena demand-nya yang kurang, atau bagaimana kondisi yang membuat itu masih rendah. Memang harus dikatakan belum sesuai target," ujar dia di Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta, Selasa 3 Oktober 2017.



Dirinya menambahkan, di sisa tahun ini perbankan harus benar-benar berusaha mendorong kreditnya agar lebih baik. Bahkan perbankan dituntut bisa mencapai pertumbuhan kredit yang dipasang pada rencana bisnis bank (RBB).



Nurhaida menyebut jika masih tingginya rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) bukan alasan rendahnya kredit. NPL gross perbankan pada Agustus 2017 mencapai 3,05 persen, sedangkan secara net masih berada di angka 1,29 persen.



"Karena kalau saya lihat, loan to deposit-nya sudah tinggi hampir mencapai batas yang diinginkan. Jadi, kalau banknya yang kesulitan menyalurkan kredit enggak juga," jelas Nurhaida.



Ke depan, OJK akan memantau kinerja penyaluran kredit perbankan agar mencapai target di awal tahun.



"Kita sesuaikan dengan rencana bisnisnya. Kalau belum ya kita tanya lah. Kan ini masih belum di akhir tahun, kita lihat lah," pungkasnya.







(SAW)