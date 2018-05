Sambut Pemudik, Indosat Ooredoo Jamin Layanan Jaringan Aman

Semarang: Menyambut Hari Raya Idul Fitri Indosat Ooredoo mengaku sudah siap untuk melayani pelanggan saat ramadan dan mudik Lebaran 2018. Indosat mengaku sudah meningkatkan layanan.



"Kami melakukan peningkatan kapasitas jaringan,pemantauan kualitas jaringan melalui indosat Ooredoo Network Operation Center (iNOC) dan command Center Jaringan," kata Head of Seles Region Central & West Java, Nanang Tri Suseno di Po Hotel, Semarang, Rabu, 30 Mei 2018.

Nanang mengungkapkan, Jawa tengah menjadi destinasi favorit untuk para pemudik. Hampir semua tujuan pemudik menuju ke provinsi Jawa Tengah.



"Dulu ada brexit Brebes sekarang mungkin geser ke salatiga. Kita akan mengantisipasi peningkatan traffic telekomunikasi selama Ramadan, dan Lebaran," ungkapnya.



Dia mengaku, Indosat Ooredoo akan menaikan kapasitas layanan data menjadi 11.394 TeraByte per hari. Kemudian kapasitas suara juga ditingkatkan menjadi 37,49 juta Erlang per hari. Lalu kapasitas sms juga ditingkatkan menjadi 1,01 miliar sms per hari.



"Kedua kapasitas ini sudah disiapkan melampaui dari prediksi trafik kebutuhan. Untuk memenuhi puncak kenaikan trafik data yang diprediksi meningkat 83,7 persen," ucapnya.



Kemudian dia menegaskan daerah pantura barat diprediksi tidak menjadi penumpukan pemudik. "Karena tahun lalu sudah kami siapkan di brebes, tapi yang menjadi penumpukan adalah di Kendal sampai semarang. Kenaikan populasi menggunakan smartphone tahun ini kira-kira 22-27 persen. Tidak ada perubahan banyak dari tahun lalu," tegas dia.





(SAW)