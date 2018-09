Ekonom Minta Kementerian Agama Dukung Pertumbuhan Ekonomi

Di tengah berbagai peristiwa yang berpotensi memecah persatuan, umat lintas agama menghadiri penyelenggaraan Festival Think 2018. …

Senin, 21 May 2018 15:07

pertumbuhan ekonomi Sabtu, 08 Sep 2018 13:55 Sabtu, 08 Sep 2018 13:55

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memperkirakan nilai tukar rupiah akan terus melemah terhadap dolar Amer…