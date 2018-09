Tantangan Industri Logistik di Era Revolusi Industri 4.0

Jakarta: Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai industri logistik menghadapi sejumlah tantangan di era Revolusi Industri 4.0. Dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat, industri logistik diharapkan bisa memanfaatkan hal tersebut agar bisnisnya tetap bisa bertahan.



"Tetapi yang perlu dipahami adalah semuanya itu menuju otomatisasi, menggunakan teknologi artificial intelligence (AI), dan internet of things (IoT)," kata Kepala Komite Tetap Kadin bidang Logistik, Supply Chain, dan SDM Nofrisel, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, 5 September 2018.

Dirinya menambahkan perkembangan teknologi memberikan pengaruh ke industri logistik serta supply chain. Hal ini juga telah mendorong industri transportasi, logistik dan supply chain Indonesia untuk saling berkolaborasi secara intensif.



"Di samping itu, bisnis model korporasi di sektor transportasi, logistik dan supply chain juga dituntut untuk terus disesuaikan mengingat sektor ini adalah salah satu industri yang terkena disrupsi, terutama karena kemajuan teknologi dan perubahan selera para pelanggannya," jelas dia.



Untuk itu, Kadin menyelenggarakan Indonesia Transport, Supply Chain, and Logistics (ITSCL) 2018 pada 12 hingga 14 September mendatang. Kegiatan ini diharapkan bisa menjadi wadah bagi para pebisnis, pemangku kepentingan, hingga pemerintah untuk bersama-sama mendorong kemajuan di bisnis logistik.



ITSCL tahun ini Mengangkat tema 'The Changing Paradigm of Transport & Logistics - How to Win Global Trade With Digitized Supply Chain'. Acara ini juga akan membahas beragam peluang, tantangan dan harapan industri saat ini dan masa depan, termasuk industri terkait seperti manufaktur dan ekspor-impor.



"Dalam penyelenggaraan ITSCL 2018, para pemerhati dan pelaku sektor transportasi logistik dan supply chain dapat mengetahui lebih banyak informasi tentang penerapan teknologi terkini serta arah kebijakan nasional di bidang transportasi, logistik, dan supply chain," pungkasnya.





(ABD)