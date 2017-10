Go-Jek Layani Pembelian e-Money via Go-Mart

Metrotvnews.com, Jakarta: Go-Jek Indonesia melayani pembelian uang elektronik (e-Money) dari lima bank yaitu Bank Mandiri, BCA, BRI, BNI, dan BTN. Melalui fitur Go-Mart, nasabah lima bank di wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi bisa memanfaatkan kemudahan tersebut.



Vice President Marketing Go-Jek, Pingkan Irwin mengatakan, layanan ini diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat dalam memperoleh uang elektronik dengan lebih mudah. Dengan begitu masyarakat yang membutuhkan e-Money ini tidak perlu antre di pintu tol, pergi ke bank atau keluar rumah.

"Jadi kita membantu untuk distribusi, pembelian kartunya lewat Go-Mart. Di Jakarta sendiri kan driver kita sudah ada ratusan ribu sehingga mudah sekali untuk beli kartunya ini," kata Pingkan di Hotel Pullman, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa 10 Oktober 2017.



Dirinya menambahkan, masyarakat yang ingin membeli e-Money bisa mengakses fitur Go-Mart untuk kemudian memilih bank penerbit kartu serta isi saldo pertama. Namun layanan ini tidak bisa digunakan untuk isi ulang (top up) kartu yang sudah ada, serta masyarakat yang tidak memiliki rekening di lima bank yang telah bekerja sama.



Sementara itu, Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan DKI Jakarta mendorong agar pilot project ini ditindaklanjuti agar dapat diperluas dan dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Kerja sama perbankan juga dapat diperluas dengan perusahaan lainnya untuk menambah kemudahan bagi masyarakat dalam penggunaan kartu elektronik.



"Tentunya dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. BI akan terus mendukung perluasan akses bagi masyarakat dalam mendapatkan uang elektronik serta terus memantau perkembangan implementasi transaksi tol nontunai agar dapat berjalan dengan baik dan lancar," kata Kepala Perwakilan BI Provinsi DKI Jakarta, Doni P. Joewono.



Selain itu, BI Kantor Perwakilan DKI Jakarta bersama dengan perbankan wilayah DKI Jakarta telah melaksanakan berbagai kegiatan kampanye seperti melaksanakan direct mobile campaign. Bahkan mereka juga melakukan kampanye penggunaan uang elektronik di Car Free Day.





