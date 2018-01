Bupati Carikan Solusi Atas Turunnya Harga Lada

Koba: Bupati Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Ibnu Saleh, meminta para petani jangan terlalu khawatir dengan kondisi harga lada yang terus anjlok karena pemerintah daerah sedang berupaya mencarikan solusinya.



"Pemerintah daerah tentu tidak akan tinggal diam dan akan mencari cara untuk mengimbangi anjloknya harga lada saat ini," katanya di Koba dikutip dari Antara, Senin, 22 Januari 2018.

Ia menjelaskan, di antara upaya pemerintah daerah untuk mendongkrak harga lada dengan menerapkan sistem resi gudang yang digagas Pemprov Bangka Belitung.



"Kami mendukung penuh sistem resi gudang ini karena secara perlahan akan mampu mendongkrak harga lada petani karena sistem ini menggunakan pola penyimpanan dan siap dilepas apabila harga lada sudah mulai membaik," katanya.



Ia mengatakan, pemerintah daerah juga tengah berupaya memasarkan lada langsung ke negara-negara yang membutuhkan lada seperti Belanda sehingga mampu memutuskan mata rantai tengkulak.



"Kami bertekad menjadikan Bangka Tengah sebagai lumbung lada dan potensi itu sebenarnya ada karena tanaman lada petani di daerah ini cukup luas, hanya saja produksinya belum begitu memuaskan," jelasnya.



Justru itu, katanya, ke depan pihaknya akan mendorong petani untuk meningkatkan produksi lada karena dengan begitu akan mampu mengimbangi anjloknya harga lada di pasaran.



"Saat ini yang bisa dilakukan adalah terus meningkatkan produksi sehingga tidak begitu terasa anjloknya harga lada, jangan terus meratapi rendahnya harga lada," katanya.



Ibnu menginginkan produksi lada petani per batang bisa mencapai minimal tiga kilogram dan sekarang belum sampai rata-rata satu kilogram per batang.



"Kita akan dorong petani untuk menggenjot produksi lada dengan memperbaiki pola tanam dan lebih banyak menggunakan pupuk kompos," pungkas dia.





