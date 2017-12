Kemendag Minta Surveyor tak Beri Layanan ke 2.509 Pemegang IUP

Jakarta: Pemerintah sepakat per 14 Desember 2017 tidak memperbolehkan jasa surveyor memberikan pelayanan kepada 2.509 pemilik pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang belum clean and clear (CnC).



Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan menindaklanjuti pembenahan pemilik IUP yang sedang dilakukan pemerintah.

"Inti dari kesepakatan tersebut adalah terhadap IUP yang tidak tertib dalam hal ini tahap pertama ini non-CnC dilakukan penghentian pelayanan," kata Oke di Kantor Kementerian Perdagangan, Jalan MI Ridwan Rais, Jakarta, Kamis, 14 Desember 2017.



Oke menjelaskan, penghentian pelayanan tersebut ditujukan kepada 2.509 pemegang IUP yang non-CnC berupa tidak diberikannya perizinan untuk eksportir yang sudah terdaftar dan persetujuan dalam rangka izin ekspor.



"Pak Dirjen Minerba (Bambang Gatot) sudah membagikan daftar IUP yang non-CnC ada 2.509 dan kami sudah sampaikan kepada surveyor hati-hati yang 2.509 itu dihentikan pelayanannya untuk jasa surveyor," jelas dia.



Sebelumnya, mulai 1 Januari 2018, KementerianESDM bakal memblokir dan tidak memberikan pelayanan terhadap pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sudah clean and clear (CnC) maupun yang non-CnC.



Tidak diberikan layanan itu terjadi karena pemegang IUP menunggak pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Tercatat ada 2.509 IUP yang masih menunggak pajak.



"Kami akan memblokir yang non-CnC agar tidak ada pelayanan seperti izin rekomendasi ekspor. Kedua minta gubernur untuk mencabut IUP non- CnC," ucap Bambang beberapa waktu lalu.





(SAW)