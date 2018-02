Indonesia Marketeers Festival 2018 Siap Digelar

Jakarta: Ajang pemasar WOW Brand Festive Day dan pestanya orang sales, service, dan promosi Indonesia Marketeers Festival kembali digelar oleh MarkPlus Inc dan Marketeers pada tahun ini.



WOW Brand Festive Day kali ini adalah yang ketiga kalinya setelah sukses dua edisi sebelumnya, dan akan digelar pada 8 Maret 2018 di Hotel Raffles, Kuningan, Jakarta.

Sementara Indonesia Marketeers Festival adalah yang keenam kalinya diselenggarakan dan tetap akan menggunakan format roadshow dari kota ke kota. Indonesia Marketeers Festival 2018 digelar mulai 28 Februari di Palembang dan akan berkeliling di total 17 kota.



"WOW Brand Festive Day kali ini mengusung tema Brand 4.0: WOW To NOW, The Omni Way! Bagaimana brand seharusnya memposisikan diri mereka di era sekarang, yang sering disebur juga sebagai zaman NOW!. Tidak hanya WOW tapi harus NOW!. Di zaman NOW!, brand harus mengintegrasikan kanal baik itu online maupun offline. Itulah The Omni Way!," kata Founder & Chairman MarkPlus Inc Hermawan Kartajaya, ditemui dalam konferensi pers di Philip Kotler Theater Class, Eightyeight@, Kasablanka, Jakarta, Selasa, 27 Februari 2018.



Menurut Hermawan, edisi kali ini spesial, karena akan hadir pembicara langsung dari ESADE Business School Barcelona, Spanyol, Profesor Salvador Lopez. Dia dikenal sebagai The Rocker Professor berkat keunikannya dalam membawakan materi sambil bermusik dan memainkan gitar listrik di panggung. Keunikan tersebut akan dibawakan juga oleh Salvador dengan materi bertema Rock Your Brand NOW!.



Di sisi lain, dia menyatakan, Indonesia Marketeers Festival 2018 seperti biasa akan digelar selama dua hari di masing-masing kota. Tema yang akan dibawakan senada dengan WOW Brand Festive Day, yaitu bagaimana mempraktikan marketing di zaman NOW!.



Tema-tema tersebut, dia menambahkan, dikemas dengan isu terkini yang tengah hangat di masyarakat, seperti isu disrupsi teknologi, pilkada serentak, sampai genderang pilpres yang akan digelar pada tahun depan. Semuanya itu disajikan lewat konsep Entrepreneurial Marketing Compass and Canvas dan Citizen 4.0.



Setelah dibuka di Palembang, Indonesia Marketeers Festival 2018 akan ditutup di Bali, yaitu Kota Denpasar pada 26 April 2018. Indonesia Marketeers Festival 2018 didukung oleh Pertamina, Kementerian Pariwisata, BRI, Jiwasraya, JNE, Mayora, dan Garuda Indonesia. Sementara The 3rd WOW Brand Festive Day 2018 didukung oleh Pertamina, BRI, dan ANTV.





