Bank BUMN Ikut Membiayai Pembangunan Rumah Tapak

Metrotvnew.com, Jakarta: Bank-Bank Badan Usaha Usaha Milik Negara (BUMN) mengaku ikut membiayai program pembangunan rumah tapak bagi kalangan menengah ke bawah. Program ini diinisiasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).



PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI telah ditunjuk Pemerintah sebagai bank penyalur KPR Sejahtera tapak sejak 2012. Tahun ini, Bank BRI kembali melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Operasi (PKO) dengan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR.

"Dengan nomor perjanjian B.65/DIR/KRK/01/2017 tanggal 20 Januari 2017. PKO tersebut khusus untuk pembiayaan KPR Sejahtera Landed House, debitur umum fixed income (karyawan)," kata Direktur Konsumer BRI Sis Apik Wijayanto kepada Metrotvnew.com, seperti diberitakan Minggu 7 Mei 2017.Dirinya menambahkan, fokus penyebaran pembiayaan ada di lima kantor wilayah (kanwil) BRI yaitu Kanwil Banjarmasin, Makassar, Manado, Jayapura, dan Jawa Barat.Tak hanya BRI, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI juga ikut dalam pembiayaan program ini. Bahkan sejak 2011, BNI telah ikut dalam penyaluran KPR melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)."BNI telah ikut mendukung program FLPP sejak 2011 dengan target tahunan yang variatif. Target ini tidak terlepas dari rencana di Kementerian PUPR (PPDPP) yang merupakan BLU dari Kementerian PUPR," ungkap Direktur Konsumer Banking BNI Anggoro Eko Cahyo.Meski begitu kedua bank plat merah ini enggan membeberkan berapa alokasi untuk pembiayaan rumah tapak di Kementerian PUPR. Begitu pula dengan target penyaluran KPR-nya kepada masyarakat melalui program ini.Sebelumnya PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN telah merangkul PT Arrayan Bekasi Development dalam menyediakan rumah tapak murah bagi kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). ‎Proyek rumah tapak bernama Villa Kencana Cikarang tersebut rencananya dibangun di atas lahan seluas 105 hektare (ha) di Cikarang, Bekasi.Untuk bisa memiliki rumah tapak ini masyarakat cukup menyediakan uang muka atau down payment (DP) sekitar Rp1,12 juta dan cicilan sekitar Rp800.000 per bulan. Secara total, rumah yang akan dibangun mencapai sekitar 8.749 unit rumah yang diperuntukkan bagi kalangan MBR."Akan dilakukan akad KPR untuk 1.200 unit rumah. Rumah yang dibangun bagi kalangan wong cilik ini memiliki tipe 25/60 dengan harga per unit mulai dari Rp112 juta hingga Rp141 juta," jelas Direktur Utama BTN Maryono.(SAW)