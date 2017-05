Industri Nasional Didorong Garap Pasar Ekspor Nontradisional

Metrotvnews.com, Jakarta: Industri nasional perlu aktif membuka akses ke pasar internasional yang bersifat nontradisional dalam rangka meningkatkan ekspor. Negara-negara di kawasan Amerika Tengah dan Selatan, Karibia, Eropa Tengah dan Timur berikut organisasi regionalnya, Afrika, Timur Tengah, serta negara-negara di sekitar Samudera Hindia (Indian Ocean Rim Association atau IORA) memiliki berbagai potensi untuk digarap.



"Jumlah penduduk yang besar namun dengan sumber daya alam yang relatif terbatas membuat wilayah tersebut berpotensi sebagai tujuan ekspor bagi komoditas dan produk yang beragam dari Indonesia," aku Staf Ahli Menteri Perindustrian Bidang Penguatan Struktur Industri, Ngakan Timur Antara, dalam keterangan tertulis, Jakarta, Sabtu 6 Mei 2017.

Menurut Ngakan, perluasan ekspor ke pasar nontradisional merupakan salah satu strategi yang perlu dilakukan pelaku industri nasional untuk mengantisipasi kebijakan ekonomi Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump.Dia mencatat, komoditas utama ekspor Indonesia ke negeri Paman Sam pada tahun 2016 meliputi tekstil (USD2,46 miliar), makanan (USD1,45 miliar), plastik dan karet (USD1,43 miliar), alas kaki (USD1,34 miliar) serta permesinan dan elektronik (USD1,15 miliar). Namun, adanya kategori produk ekspor yang beririsan dengan ekspor Tiongkok ke AS dapat mengakibatkan tekanan yang besar."Indonesia punya produk ekspor utama ke AS yang relatif mirip dengan Tiongkok. Akan ada tekanan yang lebih besar apabila produk RRT dikenakan bea masuk yang tinggi ke AS, kemungkinan Indonesia akan menjadi sasaran produk dari RRT," papar Ngakan.Karenanya, Ngakan menyampaikan, perlu dipertimbangkan strategi untuk memperluas pasar ke negara-negara selain yang selama ini telah menjalin hubungan dagang dengan Indonesia. Beberapa kriteria pasar nontradisional yang dipertimbangkan adalah yang GDP perkapitanya di atas USD1000, berpopulasi lebih dari 1 juta penduduk, nilai impornya melebihi USD1 miliar."Selain itu, neraca perdagangan kita dengan negara yang bersangkutan dalam kondisi surplus, juga dalam kondisi tren impor dunia dan tren ekspor nonmigas Indonesia yang positif," jelasnya.Untuk meningkatkan akses pasar nontradisional, perlu mendorong kegiatan litbang dan inovasi untuk meningkatkan kualitas dan diverisifikasi produk serta memberikan insentif bagi para eksportir untuk meningkatkan penetrasi ke pasar-pasar nontradisional."Perlu dikembangkan pasar-pasar di negara-negara yang menjadi 'hub' untuk wilayah sekitarnya, seperti Mexico bagi negara Amerika Latin lainnya," pungkas Ngakan.(HUS)