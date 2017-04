BI Tegaskan Aturan DP Berlaku Sesuai Regulasi

Metrotvnews.com, Jakarta: Bank Indonesia (BI) menegaskan aturan mengenai uang muka atau down payment (DP) untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sudah ditetapkan. Aturan ini berlaku bagi setiap bank sehingga ada batasan bagi bank sebelum menyalurkan kredit KPR.



Aturan mengenai DP oleh BI diatur dalam Peraturan BI (PBI) No.18/16/PBI/2016 tentang Rasio Loan to Value (LTV) untuk Kredit Properti, Rasio Financing to Value (FTV) untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor yang berlaku sejak 29 Agustus 2016.



"Saya tidak mau komentar. Regulasi tetap berlaku," ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Tirta Segara di Gedung BI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis 20 April 2017.



Meski begitu, BI mengaku pemerintah bisa memberi bantuan seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Sayangnya Tirta enggan berkomentar lebih jauh karena kebijakan yang akan dijalankan Anies-Sandi.



"Kalau dijamin pemerintah bisa saja. Tapi saya belum bisa diberikan informasi lebih. Dibaca dulu nanti aturannya," jelas dia.



Seperti diketahui, Anies-Sandi menjanjikan DP nol rupiah untuk KPR di Jakarta. Menurut mereka masih banyak rumah seharga Rp350 juta yang belum terjual padahal di pihak lain ada masyarakat yang membutuhkan perumahan.







(SAW)