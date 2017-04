Kredit Industri Perbankan Tumbuh 9,2% di Kuartal I-2017

Metrotvnews.com, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat penyaluran kredit perbankan mengalami pertumbuhan sebanyak 9,2 persen secara tahunan atau year on year (yoy) di kuartal I-2017. Angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya tumbuh 8,7 persen yoy.



"Jika pada tahun lalu kredit perbankan telah tumbuh 8,7 persen yoy maka sampai dengan Maret tahun ini telah tumbuh 9,2 persen yoy," ujar Ketua Dewan Komisioner (DK) OJK Muliaman D Hadad, dalam konferensi pers hasil rapat KSSK, di Gedung Kementerian Perekonomian, Jakarta, Kamis 27 April 2017.

Muliaman mengungkapkan, indikator kualitas kredit yang dipantau melalui indikator Non Performing Loan (NPL) menunjukkan perbaikan. Pada Maret 2016, total NPL industri perbankan Indonesia mengalami penurunan dari 28 persen yoy menjadi 17 persen yoy di Maret 2017."Sehingga rasio NPL bisa ditahan pada level 3,04 persen gross per Maret 2017," ucap dia.Di sisi lain, lanjutnya, kinerja pasar modal juga mengalami penguatan signifikan. Per 26 April 2017, IHSG telah menguat sebesar 8,11 persen secara year to date (ytd) dibandingkan dengan tahun lalu sebesar 5,35 persen. Menurutnya, tren penguatan pasar ini didukung oleh inflow modal nonresiden yang meningkat di tengah ketidakpastian ekonomi global."Ini mencerminkan bahwa fundamental ekonomi domestik serta kepercayaan investor terhadap pasar masih terjaga," ujarnya.Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) melaporkan kredit perbankan pada Februari 2017 tumbuh 8,4 persen secara tahunan menjadi Rp4.333 triliun, atau meningkat dibandingkan dengan Januari 2017 yang sebesar 8,2 persen."Peningkatan penyaluran kredit perbankan terjadi menyeluruh pada Kredit Modal Kerja (KMK) yang tumbuh 11,8 persen (yoy) dan juga kredit investasi yang naik 9,7 persen (yoy), kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Tirta Segara, dalam penjelasan Analisis Uang Beredar, di Jakarta, Minggu 2 April 2017.Pertumbuhan kredit modal kerja terutama terjadi di sektor industri pengolahan yang meningkat menjadi 8,2 persen (yoy) dari 1,2 persen (yoy) pada Januari 2017, dan sektor keuangan, properti real estate serta jasa perusahaan yang tumbuh menjadi 21,8 persen (yoy) dari 13,5 persen (yoy) pada Januari 2017.(ABD)