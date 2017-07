PT KAI Siapkan Harga Tiket Spesial di Travel Fair

PT Kereta Api Indonesia (KAI) per hari ini telah menjual tiket Kereta Api (KA) tambahan untuk mudik Lebaran. Jenis kereta tersebut…

Rabu, 26 Jul 2017 09:45 kemiskinan Rabu, 26 Jul 2017 09:45

Kepala BPS Suhariyanto sependapat dengan hasil analisa Institute for Development of Economics and Finance (Indef) terkait kemiskin…