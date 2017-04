Kala UKM Binaan Smesco Indonesia Unjuk Gigi

Metrotvnews.com, Jakarta: Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (LLP-KUKM) Kemenkop dan UKM terus menyokong eksistensi UKM binaannya untuk berkreasi menghasilkan produk-produk berkualitas.



UKM binaan LLP-KUKM Kemenkop dan UKM pun "ditampung" dalam Rumah Desain yang saat ini setidaknya sudah ada 38 tenant. Asosiasi Perajin Alas Kaki Indonesia (APAI) pun menempatkan lima produk unggulannya untuk bisa bersaing bukan hanya di level lokal, namun juga internasioal.

Direktur Utama LLP-KUKM Ahmad Zabadi berharap produk-produk tersebut dapat menjadi rujukan bagi para penikmat fesyen. "Kami berharap akan lahir tren fesyen baru. Selain itu, memunculkan trendsetter bagi para penikmat fesyen agar menjadikan Rumah Desain sebagai tempat berinovasi dan memadukan gaya busana baru," ujar dia, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Kamis 20 April 2017.Menurut Zabadi, produk di bawah naungan APAI ini seperti Natana Shoes asal kota Tangerang yang menggunakan bahan dari alam dan ramah lingkungan seperti kayu dan kulit asli. Jenis kayu yang digunakan adalah mahoni, sampang, dan lain-lain yang memiliki tipe yang sama. Untuk bahan kulit, Natana menggunakan kulit sapi asli, kulit domba dan kulit ular.Kemudian ada pula Parker yang 60 persen terbuat dari serat bambu tekstil impor asal Tiongkok dan 40 persen serat bambu tekstil lokal. Kemudian ada sepatu JK Collection yang kerap digunakan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), JK Collection ini merupakan sepatu kulit asli berkualitas tinggi karya perajin Cibaduyut Bandung yang menyediakan berbagai produk sepatu, sandal, jaket, dan tas kulit."Lalu ada Vonny & Ellen yang merupakan brand sepatu perempuan berbasis di Bandung. Nakerschu yang menawarkan sepatu dengan desain unik nan etnik. Sepatu Nakerschu menggunakan bahan kulit sapi, kulit kambing, kulit ikan, kulit ular, sintetik atau imitasi, kanvas, dan katun," paparnya.Zabadi menyebut, menyambut momentum Hari Kartini, Rumah Desain akan memanfaatkannya dengan bagi-bagi diskon spesial untuk semua produk. Program ini bertajuk "Dari SMESCO untuk Kartini Modern" yang akan dilaksanakan sampai Minggu 30 April 2017 di Rumah Desain, Gedung SMESCO Indonesia.Menurut Zabadi, program tersebut berlaku untuk semua produk. Contohnya, busana muslim, sepatu, tas, hingga aksesoris. "Ya, diskon tersebut all items up to 50 persen," pungkas Zabadi.(AHL)