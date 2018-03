Apartemen Low Rise Pertama di Alam Sutera dengan Segudang Keunggulan

Tangerang: Bagi sebagian orang, tinggal di rumah tapak masih menjadi pilihan karena lebih personal dibandingkan apartemen yang tinggi (high rise).



Namun, akibat makin minimnya ketersediaan lahan terutama di kota besar, apartemen menjadi pilihan hunian ideal. Kini bagi Anda yang enggan menetap di apartemen high rise, bisa memilih apartemen yang tidak terlalu tinggi (low rise). Sesuai namanya, apartemen low rise biasanya tak lebih dari lima lantai, sehingga terasa lebih personal layaknya tinggal di rumah tapak.

Contohnya, Lloyd. Apartemen low rise pertama di Alam Sutera, Tangerang, ini menawarkan pengalaman hidup dengan berbagai kelebihan jika dibandingkan dengan rumah tapak dan apartemen pada umumnya.



Dari segi bangunan, Lloyd memiliki desain arsitektur kontemporer besutan arsitek internasional BENOY yang berbasis di Singapura. Proyek-proyek Benoy terkenal yaitu Terminal 4 Changi Airport, ION Orchard di Singapura, dan City Walk di Dubai.



Lloyd dirancang bergaya New York, dengan bata merah ekspos dan kesan industrial yang kental. Hal ini memberikan ciri khas yang kuat,dan nuansa modern sesuai karakter eksekutif muda dan kaum milenial.







Mungkin Anda bertanya, mengapa harus tinggal di Lloyd? Jelas,karena ia punya segudang keunggulan dibandingkan apartemen lain. Apa saja?



1. Lloyd merupakan apartemen low-rise bergengsi dengan harga yang terjangkau di tengah kawasan Alam Sutera yang eksklusif dan tertata apik.



2. Desain arsitektur dan interior yang unik dan bergaya modern.



3. Memiliki 70 persen area terbuka dengan taman-taman yang didesain apik dan dilengkapi berbagai fasilitas olahraga dan rekreasi yang eksklusif.



4. Trek jogging sepanjang 1 kilometer yang melintasi area hijau dan taman dalam komplek.







5. Setiap tower hanya terdiri dari 5 lantai, dan tiap lantai terdiri dari 4 unit apartemen. Total 22 tower apartemen.



6. Tersedia dua tipe unit, yaitu 2 bedrooms (99,3 m2) dan 3 bedrooms (128,4 m2). Tiap unit apartemen dirancang dengan kamar tidur dan ruang keluarga yang luas, dengan desain arsitektur yang memaksimalkan paparan cahaya alami dan udara segar.







7. Tiap unit apartemen dilengkapi kitchen cabinet dari Toto, dan pendingin untuk setiap ruangan.



8. Fasilitas parkir yang luas dan didedikasikan bagi tiap unit (1:1).



9. Ketentuan pembayaran dan cicilan yang memudahkan pembeli.







Melihat begitu banyak keunggulan Lloyd, Anda tak perlu ragu lagi. Agar tak kehabisan unit, kunjungi launching Apartemen Lloyd pada Minggu, 8 April 2018, di The Atrium – Mall @Alam Sutera.



Lloyd ditawarkan dengan harga mulai Rp16 jutaan per meter persegi. Pembelian selama periode launching akan berkesempatan memenangkan grandprize wisata ke Amerika Serikat untuk dua orang, dan berbagai doorprizes menarik seperti logam mulia, voucher belanja jutaan rupiah, dan sepeda (SKB). Informasi lebih lanjut hubungi 021-31103838 atau kunjungi www.alam-sutera.com.





(ROS)