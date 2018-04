Menhub: Jalur Selatan Jawa Siap Dilalui Pemudik

Jakarta: Pemerintah memastikan jalur yang bisa dilalui untuk mudik Lebaran 2018 tidak hanya jalur tol Jakarta-Surabaya tetapi jalur nasional seperti jalur selatan Jawa.



"Mudik Lebaran bukan hanya di jalan tol. Ada jalur selatan," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di kawasan car free day, Bundaran HI, Jakarta, Minggu, 29 April 2018.

Menurut Budi, kondisi jalur nasional non tol seperti Jakarta menuju Cirebon, Semarang, Yogyakarta, Solo, sudah bagus dan bisa dilalui pemudik. Oleh karena itu, jalur nasional non tol bisa menjadi alternatif pemudik selain jalan tol.



"Pemudik juga diimbau bisa melalui jalan nasional non-tol yang aman dan bagus kondisinya," katanya.



Dalam kampanye keselamatan 'Touring Sepeda Mudik Lebaran 2018' hari ini, Budi menambahkan, pemerintah bekerja sama dengan para bikers untuk mengecek jalur nasional non tol tersebut. Jika ada jalan yang dinilai tidak bagus akan menjadi masukan pemerintah untuk diperbaiki



"Dengan touring ini dengan segala keadaan kita sekalian melihat. Kalau seandainya ada yang kurang baik ini menjadi feedback untuk kita semua. ini kita cek," pungkas dia.





