Bulog Siap Beli Jagung Petani Sulut

Manado: Kepala Biro Ekonomi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) DR Franky Manumpil mengatakan, Perum Bulog siap membeli jagung yang diproduksi petani.



"Mereka (Bulog) telah menyatakan kesiapannya membeli komoditas jagung dari petani di bumi nyiur melambai. Ini adalah sebuah komitmen yang harus diberikan apresiasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani," kata Manumpil di Manado dikutip dari Antara, Minggu, 3 Juni 2018.

Harga beli dari petani sebesar Rp3.150 per kilogram dengan kadar air 15 persen.



"Harga di tingkat petani di Kabupaten Bolaang Mongondow sebesar Rp2.650 per kilogram sementara harga di pasar berkisar antara Rp3.500 sampai dengan Rp4.500 per kilogramnya," katanya.



Dia menambahkan, harga jagung yang dibeli dari petani lokal telah diatur oleh pemerintah berdasarkan kadar air dan indikator lainnya.



Selain itu, Bulog juga akan membangun mesin pengering jagung agar proses pengeringan tidak bergantung pada tenaga panas matahari saja di sentra-sentra tanaman jagung.



Kepala Biro Sumber Daya Alam sebelumnya itu menambahkan, terkait ketersediaan beras di provinsi ujung utara Sulawesi aman hingga lima bulan ke depan.



"Untuk persediaan beras dengan kualitas medium dan super bisa sampai lima bulan ke depan," ujarnya.





(SAW)