BTN Targetkan Kredit Rp5 Triliun di IPEX 2018

Jakarta: PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) atau BTN menargetkan kredit baru selama Indonesia Property Expo (IPEX) ke-18 sebesar Rp5 triliun. Target kredit tersebut terdiri dari Rp4,5 triliun yang disiapkan untuk mendukung Kredit Pemilikan Rumah (KPR) nonsubsidi dan KPR subsidi sebesar Rp500 miliar.



Direktur Utama BTN Maryono mengatakan pihaknya memberikan sejumlah promo untuk mengejar target tersebut, di antaranya adalah bunga promo 6,25 persen fixed satu tahun, penawaran KPR Zero, suku bunga kredit yang terjangkau, uang muka yang murah, hingga jangka waktu KPR sampai dengan 30 tahun.

"Sebagai salah satu bank pelaksana untuk program subsidi pembiayaan perumahan dari pemerintah, baik subsidi bunga maupun Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), BTN senantiasa memberikan kemudahan akses kepada masyarakat," ujarnya, di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Sabtu, 22 September 2018.



Per Agustus 2018, BTN sudah merealisasikan KPR subsidi sebanyak 128.218, sementara KPR nonsubsidi sebanyak 34.559 unit rumah atau total 162.777 unit rumah atau setara dengan Rp27,2 triliun.



"Secara total, angka tersebut naik 12,7 persen dibandingkan denagan pencapaian Agustus 2018 yang mencapai 144.482 unit rumah atau setara dengan Rp23,10 triliun," jelas dia.



Pencapaian program sejuta rumah juga dikejar BTN lewat komitmen kredit konstruksi yang mendukung penyaluran KPR. Per Agustus 2018, BTN sudah mencairkan kredit konstruksi untuk menyokong KPR subsidi bagi 227.350 unit, sedangkan kredit konstruksi untuk menyokong KPR nonsubsidi disalurkan untuk 113.841 unit.



"Jadi, secara keseluruhan baik KPR maupun kredit konstruksi demi mendukung program Sejuta Rumah, BTN sudah mencapai sekitar 67,20 persen atau setara dengan 503.968 unit dari target tahun ini yang dipasang 750.000 unit. Kami masih on track untuk menjaga pertumbuhan KPR di atas 20 persen dibandingkan dengan tahun lalu," pungkasnya.





