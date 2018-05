Jelang Ramadan, KPPU Medan Awasi Harga Daging Sapi

Medan: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Perwakilan Daerah Medan terus mengawasi pergerakan harga daging sapi menjelang Ramadan. KPPU akan bertindak tegas jika ada yang terlibat dalam kartel usaha bidang itu.



"Hasil sidak ke rumah potong hewan atau RPH antara lain di kawasan Kampung Lalang, Medan, menunjukkan bahwa stok aman dan harga jual masih stabil," kata Kepala KPPU Kantor Perwakilan Daerah Medan, Ramli Simanjuntak di Medan dikutip dari Antara, Minggu, 13 Mei 2018.

Harga sapi hidup dari peternak masih berkisar Rp45 ribu per kg dan harga daging sapi dari RPH ke pedagang sekitar Rp103 ribu per kg. Oleh karena stabil, kata dia, maka harusnya tidak ada kenaikan harga di pasar.



Apalagi, ujar Ramli, dalam Rapat Satuan Tugas atau Satgas Pangan Sumut yang digelar di Medan sebelumnya, ditegaskan stok daging aman bahkan hingga Lebaran 2018. Stok sapi di Sumut hingga Juni 2018 berkisar 16 ribu ekor atau setara 3.000 ton dan jumlah itu di atas kebutuhan.



"KPPU dan Satgas Pangan akan menindak tegas pelaku kartel pangan, baik dari sisi UU Persaingan Usaha maupun Pidana," ujar Ramli.



Pantauan di pasar, harga daging sapi masih normal berkisar Rp120 ribu per kg dan harga daging kerbau beku impor di kisaran Rp80 ribu per kg.



Kepala Bulog Divre Sumut Benhur Ngkaimi menyebutkan Bulog terus menggelontorkan daging kerbau beku impor ke pasar tradisional maupun pasar modern. "Stok aman sehingga masyarakat tidak perlu khawatir," katanya.





(SAW)