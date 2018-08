Indonesia dan Malaysia Sepakat Bentuk Desk Malaysian Invesment Indonesia

Jakarta: Untuk meningkatkan iklim investasi, Indonesia dan Malaysia konsisten menjalin hubungan bilateral. Dalam hal ini Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo dan Minister of International Trade and Industry (MITI) HE Darell Leiking dari Kedutaan Besar Malaysia Bahagian Perdagangan sepakat membuat desk Malaysian Invesment Indonesia.



Pembentukan tersebut bertujuan mengatasi persoalan investasi yang dihadapi kedua negara. "Kita sepakat membuat satu desk Malaysian Invesment Indonesia. Kalau ada persoalan-persoalan Malaysia investasi di Indonesia, desk itu akan menyelesaikan segera," ujar Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo, usai melakukan pertemuan di Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Sabtu, 11 Agustus 2018.

Tahun lalu investasi Malaysia di Indonesia cukup baik yaitu sekitar USD7,2 juta, dan meningkatkan peringkat Malaysia dari ranking ke-5 investasi di Indonesia, menjadi ranking ke-4. Sementara itu, Pemerintah Indonesia dalam tiga tahun ini telah memangkas lebih dari 1.200 regulasi. Bisnis improve dari ranking 102 ke ranking 72.



"Untuk mempercepat itu, makanya kita bersepakat membentuk desk. Jadi kalau ada kesuliatan-kesulitan bisa diselesaikan. Saya kemarin juga bantu ada Malaysian SMI investasi di area Pandeglang itu juga cukup aktif. MSI investment di desa-desa juga kita welcome. Desk tersebut seperti call center. Kalau ada apa-apa bisa dilaporkan di sana. Desk akan dibuat segera, next week sudah dibuat," kata Menteri Eko.



Selain itu, kalau ada permasalahan pada kementerian lain atau pada pemerintahan daerah, desk itu akan menyelesaikan segera. Untuk memudahkan hal tersebut akan langsung dibuat WhatsApp line.



"Jadi kalau ada masalah, supaya tidak birokratif kita langsung WhatsApp. Kita bisa atensi dan cepat mengambil keputusan," ucapnya.





Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo (Foto:Dok.Kemendes PDTT)



Sejalan dengan hal tersebut, Minister of International Trade and Industry (MITI) HE Darell Leiking mengatakan ada perbincangan bilateral yang baik dan eksplorasi usaha antara Indonesia dengan Malaysia, juga tentang memperbaiki dan mengeratkan hubungan Malaysia dan Indonesia.



"Pak Eko memberikan jaminan bahwa Indonesia bersedia untuk menolong usahawan dan tenaga kerja dari Malaysia di Indonesia. Beliau juga telah memberi opsi yang sangat baik jika ada masalah yang dihadapi tenaga kerja dari Malaysia, bisa kontak saya via WhatsApp saja. Kalau ada masalah di Malaysia, kami pun beri jaminan yang sama kepada Indonesia," ujar Darell Leiking.





(ROS)