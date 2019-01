Harga Sawit Terus Membaik

Palembang: Harga tandan buah segar menunjukkan tren terus membaik pada awal 2019. Hal ini dipengaruhi meningkatnya permintaan India di pasar ekspor dan permintaan dalam negeri sendiri seiring dengan kebijakan mencampur minyak diesel dengan minyak sawit mentah.



Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Provinsi Sumatera Selatan Harry Hartanto mengatakan adanya tren positif ini menumbuhkan optimisme para pelaku usaha bahwa industri sawit akan tumbuh lebih baik pada 2019.

"Saat ini permintaan sedang tinggi dari India, selain itu kegiatan menghasilkan B-20 (mencampur minyak diesel dengan minyak sawit mentah/CPO) sedang gencar-gencarnya dilakukan pemerintah. Ini telah berdampak pada serapan, sehingga harga bergerak naik," kata dia, di Palembang, seperti dikutip dari Antara, Selasa, 22 Januari 2019.



Sejauh ini, berdasarkan hasil penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) Sawit Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) periode II pada 17 Januari 2018 disebutkan harga sawit umur 10-20 tahun naik Rp82,24 per kg menjadi Rp1.370,16 per kg.



Harga minyak sawit mentah (CPO) ditetapkan Rp6.479,84 per kg dan harga kernel Rp4.409,29 per kg dengan indeks K 83,96 persen. Kenaikan ini patut disyukuri karena jika merujuk hasil dari tim penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) Sawit Sumatera Selatan (Sumsel) periode II pada 18 Desember 2018 diketahui harga sawit umur 10-20 tahun Rp1.213,98 per kg.



Sementara itu, harga minyak sawit mentah (CPO) ditetapkan Rp5.705,64 per kg dan harga Kernel Rp4.013,72 per kg dengan indeks K 84,05 persen.



Menurut Harry, meski telah terjadi kenaikan harga tapi sejatinya belum ideal. Harga sawit usia 10-20 tahun diharapkan menyentuh Rp1.500 per kg dan CPO Rp7.000 per kg. Lantaran belum ideal ini, petani berupaya menekan biaya produksi, salah satunya efektif dalam pengelolaan kebun.









