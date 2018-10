BCA Expo 2018 Bidik Transaksi Rp1,22 Triliun

Jakarta: PT Bank Central Asia Tbk (BCA) bersama Sinar Mas Land akan menyelenggarakan BCA Expo 2018. Digelar di ICE BSD City pada 13-14 Oktober 2018, nilai transaksi yang ditargetkan pada perhelatan tahunan tersebut mencapai sebanyak Rp1,22 triliun.



Executive Vice President Consumer Credit Business BCA, Felicia Mathelda Simon mengatakan target tersebut berasal dari transaksi tiga cicilan dengan fasilitas bunga rendah. Ketiga fasilitas cicilan tersebut berupa kredit pemilikan rumah (KPR), kredit kendaraan bermotor (KKB), dan kredit sepeda motor (KSM).

"KPR di Perumahan Sinar Mas Land bunga fix tiga tahun dimana fix dua tahun pertama sebesar 4,24 persen dan bunga fix tahun ketiga sebesar 6,25 persen. Ada juga diskon asuransi jiwa sebesar 20 persen," ujar Felicia dalam konferensi pers di Mall Grand Indonesia, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis, 11 Oktober 2018.



Untuk cicilan KPR, Felicia menargetkan nilai transaksi pada gelaran BCA Expo 2018 sebanyak Rp200 miliar. "Angka target ini naik dari tahun sebelumnya. Yang spesial, BCA Expo tahun ini kita kunci benar-benar (diskon bunga cicilan) pada dua hari ini untuk aplikasi (KPR) yang masuk," bebernya.



Di kesempatan yang sama, Direktur BCA Finance Petrus Karim mengaku target untuk fasilitas KKB mobil pada gelaran BCA Expo 2018 sebanyak Rp1 triliun. Dia bilang, target itu meningkat dibanding tahun sebelumnya karena promo cicilan yang lebih menarik.



"Untuk KKB mobil kita punya target minimum 2.500 unit atau dengan nilai sekitar Rp1 triliun. KKB mobil kita kasih bunga spesial fix dua tahun sebesar 3,99 persen dan fix tiga tahun sebesar 3,99 persen, serta diskon biaya administrasi sebesar Rp500 ribu. At the end, ini kesempatan yang baik bagi nasabah atau calon pembeli," tegasnya.



Sementara, Direktur CS Finance Senjaya Komala juga menargetkan penjualan sepeda motor pada perhelatan BCA Expo 2018 sebanyak 1.500 unit atau senilai Rp26 miliar. "Angka target untuk KSM ini naik dibanding tahun lalu," jelas dia.



Adapun bunga cicilan KSM sebesar nol persen untuk sepeda motor Yamaha Mio series dan Vixion GP. Ada pula cashback biaya administrasi melalui Sakuku.



CEO Residential Sinar Mas Land Herry Hendarta menambahkan BCA Expo 2018 menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk memiliki hunian idaman dengan bunga cicilan rendah. Sinar Mas Land, kata dia, juga menawarkan promo spesial bagi pelanggan dan pengunjung.



"Promo spesial yang kita tawarkan adalah hadiah voucher bernilai Rp50 juta hingga Rp100 juta untuk setiap pembelian mobil seharga di atas Rp200 juta. Voucher ini dapat ditukarkan untuk mendapatkan diskon harga produk hunian Sinar Mas Land mulai dari harga Rp1 miliar hingga lebih dari Rp3 miliar," pungkas Herry.



BCA Expo merupakan expo yang menggabungkan pameran mobil, properti, dealer motor, dan beberapa anak perusahaan BCA. Sebanyak 22 merek mobil, 9 merek sepeda motor, dan developer Sinar Mas Land hadir menyemarakkan event tahunan BCA tersebut.





