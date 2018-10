Bank Mandiri Koordinasikan Investasi Rp21 Triliun di IMF-WB

Nusa Dua: PT Bank Mandiri Tbk akan mengkoordinasikan investasi langsung senilai Rp200 triliun untuk 21 proyek Badan Usaha Milik Negara (BUMN).



Kesepakatan kerja sama investasi itu dilakukan dalam rangkaian acara Indonesia Investment Forum (IIF) 2018 yang diinisiasi oleh Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN melalui Bank Mandiri.

Corporate Secretary Bank Mandiri Rohan Hafas mengatakan forum ini masuk dalam acara Pertemuan Tahunan International Monetary Fund (IMF)-World Bank (WB) 2018. Diharapkan acara IIF dapat menciptakan sinergi antara investor, pemangku kepentingan dan berbagai peluang investasi yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.



"Di sela pertemuan delegasi-delegasi IMF dan World Bank, Bank Mandiri membantu mengkoordinasikan forum investasi Indonesia ini, dimana nantinya ratusan investor akan mengeksplorasi potensi-potensi investasi di Indonesia," kata Rohan Hafas di Nusa Dua Bali, Bali, Senin, 8 Oktober 2018.



Hafas menuturkan, total nilai investasi Rp200 triliun itu merupakan investasi langsung yang 95 persen berasal dari luar negeri. Investasi itu akan dipakai untuk membangun 21 proyek Badan Usaha Milik Negara (BUMN).



"Sekitar Rp200 triliun dan ini merupakan investasi langsung dimana 95% diantaranya berasal dari luar negeri," ujar Rohan.



Seperti diketahui, Indonesia Investment Forum 2018 bertema "A New Paradigm in Infrastruktur Financing" akan dihadiri Menko Perekonomian Darmin Nasution, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Kepala OJK Wimboh Santoso, Menteri Keuangan Sri Mulyani, serta Menteri BUMN Rini Soemarno.





