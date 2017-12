Kadin Minta RUU Penyiaran Memastikan Keberlangsungan Industri TV

Jakarta: Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang sedang melaksanakan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) di Batam pada 13–14 Desember 2017 membahas perkembangan penggodokan RUU Penyiaran. Pembahasan tersebut dengan harapan memunculkan sebuah kesimpulan yang positif mendukung industri penyiaran dan nantinya mendukung perekonomian.



Sarwoto Atmosutarno mewakili Wakil Ketua Umum (WKU) Kadin Indonesia Bidang Telematika, Penyiaran & Research meminta DPR dan pemerintah dalam hal ini Kominfo dan KPI untuk memastikan RUU Penyiaran menjadi visioner dan disiapkan dengan matang. Perlu dibuat rencana strategis atau renstra penyiaran untuk 25 tahun ke depan.

"Dan blue print digital yang komprehensif yang antara lain mengatur tentang studi keekonomian, ASO, Subsidi Set Top Box (STB), standarisasi layanan, dan teknologi," kata Sarwoto, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Kamis, 14 Desember 2017.



Ketua Komisi Tetap (Komtap) Kadin Indonesia Bidang Penyiaran TV & Radio David Fernando Audy menambahkan RUU Penyiaran harus memberikan kepastian hukum dan menjamin keberlangsungan kegiatan usaha (going concern) dari pelaku industri existing.



David mengatakan DPR dan pemerintah harus mempertimbangkan investasi besar dari lembaga penyiaran TV saat ini, yang sudah bersiaran selama belasan bahkan puluhan tahun dengan membuka lapangan kerja bagi puluhan ribu tenaga kerja lokal, dan membka peluang bagi vendor dan industri pendukung, yang jumlahnya bisa mencapai lebih dari 100 ribu.



Ia mengungkapkan industri TV saat ini menyumbang pendapatan pajak PPN dan PPh yang nilainya mencapai Rp3 triliun-Rp4 triliun setiap tahun. Karena itu Kadin Indonesia berharap agar migrasi dari TV analog ke TV digital dilakukan secara bertahap dan bukan secara disruptif, sesuai dengan kesiapan masyarakat Indonesia.



Selain itu, Kadin Indonesia juga berharap pemerintah dan DPR memperhatikan skala ekonomi dengan jumlah TV yang sudah terlalu banyak yaitu sekitar 16 TV saat ini agar tidak ditambah lagi. Hal ini penting agar industri TV di Indonesia, yang merupakan kepemilikan lokal, bukan asing, bisa tetap sehat dan mampu bersaing dengan pemain media asing.



Bila jumlah izin TV ditambah lebih banyak lagi sedangkan pasar iklan TV tumbuhnya hanya sedikit dari tahun ke tahun maka TV-TV di Indonesia akan menjadi kecil dan sulit memiliki modal yang kuat untuk membuat konten berkualitas serta menjaga standar kualitas penyiaran yang mumpuni untuk bersaing dengan media media asing tersebut.



Bahkan, Komisi Tetap Bidang Penyiaran TV dan Radio meminta DPR dan pemerintah untuk memastikan penyelenggaraan penyiaran digital dilaksanakan dengan teknologi multiplexing. Penyiaran digital TV FTA menggunakan sistem multi operator multipleksing yang terdiri dari LPP dan LPS eksisting (system hybrid) yang telah memiliki izin multipleksing.



"Dengan demikian, target digital dividen pemerintah sebesar 112 MHz dapat dipenuhi," tukasnya.



Mengenai Analog Switch Off (ASO), Komtap Bidang Penyiaran TV dan Radio merekomendasikan waktu pelaksanaan ASO ditetapkan secara serentak (sama) dan diberlakukan lima tahun setelah cetak biru disahkan. Periode simulcast wajib dilakukan pada saat transisi karena hal ini penting untuk persiapan bagi lembaga penyiaran maupun masyarakat untuk menghadapi ASO.





(SAW)