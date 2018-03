Naik 10%, Laba Bersih Citibank 2017 Capai Rp2,5 Triliun

Jakarta: Citibank, N.A. Indonesia (Citibank) mencatat perolehan laba bersih sebesar Rp2,51 triliun di sepanjang 2017. Jumlah itu meningkat sebanyak 10 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp2,29 triliun.



Kenaikan laba bersih Citibank didorong oleh pertumbuhan pendapatan bunga bersih sebesar 5,1 persen menjadi Rp4,33 triliun. Kinerja yang positif ini menghasilkan peningkatan rasio Return on Asset (ROA) menjadi 4,34 persen dari tahun sebelumnya sebesar 4,14 persen dan rasio Return on Equity(ROE) menjadi 15,51 persen dari tahun sebelumnya sebesar 14,88 persen.



Chief Executive officer Citibank NA, Indonesia Batara Sianturi mengatakan kinerja positif tersebut juga ditopang oleh dana pihak ketiga sebesar 73,51 persen dari total DPK Citibank per 31 Desember 2017



"Kami juga tetap fokus dengan menjunjung tinggi prinsip kehatihatian dalam pemberian pinjaman," katanya dalam sebuah jumpa pers di Ritz Carlton Pasific Place, Jakarta, Senin, 26 Maret 2018.



Batara melanjutkan peningkatan laba bersih Citibank juga sejalan dengan peningkatan kualitas kredit. Rasio Non Performing Loan (NPL) bruto dan netto pada akhir Desember 2017 tercatat masing-masing sebesar 1,88 persen dan 0,54 persen, dibandingkan 2,83 persen dan 0,94 persen untuk periode yang sama tahun sebelumnya.



Ia mengklaim Citibank mampu mempertahankan rasio kecukupan modal dengan mencatatkan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) sebesar 13,8 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.



"Kecukupan modal bank menjadi semakin kuat, dengan Capital Adequacy Ratio (KPMM) sebesar 27, 48 persen per 31 Desember 2017," ungkap Batara.

