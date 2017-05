Kemendag Diyakini Mampu Atasi Lonjakan Harga Pangan

Metrotvnews.com, Jakarta: Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Berly Martawardaya mendukung langkah Kementerian Perdagangan (Kemendag) dalam mengantisipasi lonjakan harga pangan saat menjelang puasa.



"Antisipasi yang sistematis sangat diperlukan supaya kenaikan inflasi tahun ini bisa ditekan dan lebih rendah," ujar Berly, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Jumat 12 Mei 2017.

Berdasarkan data tiga tahun terakhir, inflasi menjelang puasa dan di bulan Ramadan cenderung bergejolak cukup signifikan. Inflasi bergerak 1,4 kali hingga 2,8 kali dibandingkan dengan rerata inflasi di bulan-bulan biasanya."Langkah-langkah Kemendag adalah hal positif yang perlu dilaksanakan secara konsisten dengan memantau ketat kondisi lapangan," tegas Berly.Sementara itu, Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita terus memantau harga dan pasokan barang kebutuhan pokok di beberapa daerah. Tujuannya agar kebutuhan pokok di setiap daerah siap tersedia dengan harga yang stabil pada saat menjelang puasa.Beberapa daerah yang disambangi Engar adalah Medan, Semarang, Bandung, dan terakhir Papua. Di Papua, total stok beras yang ada di gudang Bulog Divre Papua sebanyak 45 ribu ton. Aman hingga empat bulan ke depan.Enggar mengakui bahwa langkah antisipatif Kemendag yang dilakukan untuk menyambut bulan puasa dan Lebaran tahun ini adalah dengan mengidentifikasi ketersediaan stok dan harga bahan pokok, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah."Juga mengidentifikasi langkah-langkah kesiapan instansi terkait dan pelaku usaha bahan pokok, terutama untuk menghindari terjadinya kekurangan stok, gangguan distribusi, dan aksi spekulasi," tutup Enggar.(ABD)