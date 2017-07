Industri Asuransi Tetap Mampu Bersaing Meski Kepemilikan Asing Dibatasi

Metrotvnews.com, Jakarta: Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) menilai jika pembatasan kepemilikan modal asing yang dibatasi 80 persen tetap akan membuat industri asuransi lokal mampu bersaing. Hal ini karena modal asing di asuransi Indonesia bukan suatu yang baru dan telah terjadi sejak puluhan tahun lalu.



"Karena ini sudah sejak ide join venture beberapa puluh tahun lalu asuransi lokal sudah terbiasa bersaing apalagi kita sudah menetapkan playing the same field," kata Ketua Umum AAJI Hendrisman Rahim di Kantor AAJI, Kebon Melati, Jakarta Pusat, Senin 31 Juli 2017.



Pemerintah dan DPR menyepakati porsi asing di perusahaan asing sebesar 80 persen sedangkan modal dalam negeri sebesar 20 persen. Aturan ini nantinya dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) sebegai pelengkap Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.



Meski diatur demikian, Hendrisman mengaku jika sudah ada beberapa perusahaan asuransi yang modal asingnya di atas 80 persen. Dengan kondisi ini, maka menurut dia aturan pemerintah yang membatasi porsi asing di perusahaan asuransi akan sulit diaplikasikan.



"Kita usulkan pertama yang belum mncapai 80-20 persen is oke mereka bisa capai 80-20 persen. Kedua, kita usulkan ada grand fathering yang sudah lebih 80 persen artinya ini udah terlanjur mau kembali ke awal sudah susah cuma pada waktu mereka tambah modal tolong kembalikan ke 80-20 persen," jelas dia.



Dirinya menambahkan jika pada penambahan modal, masuk investor lokal maka porsi 80-20 persen dapat dicapai. Namun begitu, dirinya mengakui jika hal ini tidak akan dengan mudah dilakukan karena prosesnya butuh waktu yang tak sedikit.



"Ketiga, perlu dipikirkan dalam jangka waktu tertentu lima sampai dengan 15 tahun tertentu kepemilikan domestik bisa naik terus dan dana asing turun sehingga kita bisa bersuara di industri ini," pungkasnya.

(SAW)