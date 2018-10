Darmin Ajak Peserta IMF-WB Tingkatkan SDM Bangsa

Nusa Dua: Pemerintah terus berupaya membangun infrastruktur, baik hard infrastructure maupun soft infrastructure. Salah satu contoh pembangunan soft infrastructure adalah peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pengembangan ekonomi digital.



Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution saat memberikan sambutan dalam High Level Parliamentary Meeting, rangkaian Pertemuan Tahunan International Monetary Fund- World Bank Group (IMF-WBG) 2018.

"Sudah tiga tahun Pemerintah Indonesia fokus membangun infrastruktur fisik. Di 2018-2019 ke depan, kami akan fokus pada soft infrastructure," kata Darmin, di Nusa Dua, Bali, Senin, 8 Oktober 2018.



Investasi SDM memiliki peran penting dan strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing negara. Untuk itu, pemerintah perlu menciptakan peraturan yang mampu melindungi karyawan, memberikan pekerjaan yang layak, sekaligus meningkatkan keterampilan yang berkelanjutan.



Pemerintah Indonesia telah meluncurkan Peta Jalan untuk Pengembangan Vokasi di Indonesia 2017-2025. Peta jalan ini berfokus pada peningkatan dan revitalisasi lembaga kejuruan untuk menghubungkan dan mencocokkan dengan kebutuhan industri masa kini.



Selain itu, peta jalan tersebut juga memuat kebijakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan kejuruan yang harus sepenuhnya dilaksanakan dari hilir ke hulu untuk menjalankan proses bisnisnya.



"Kualitas lembaga kejuruan perlu direvitalisasi. Salah satu upayanya adalah penyesuaian kurikulum agar sesuai dengan industri, karena kurikulum saat ini belum sejalan dengan perkembangan Industri 4.0 dan ekonomi digital," jelas Darmin.



Kemudian untuk menjamin manifestasi pendidikan dan pelatihan vokasi yang optimal, koordinasi yang intensif antara pemerintah, industri, asosiasi, dan semua pemangku kepentingan terkait mutlak diperlukan.



Dalam kesempatan ini hadir pula Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo, Chair of The Parliamentary Network on the World Bank & IMF Jeremy Lefroy, Director External and Corporate Relations World Bank Group Jill Wilkins, dan Assistant Director Communications Department IMF Sabina Bhatia.





(SAW)