Indonesia Usung Bali Initiative di Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia

Jakarta: Pemerintah akan mengusung sejumlah agenda pembahasan isu global yang disebut Bali Initiative dalam Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional (IMF)-Bank Dunia. Apalagi akan ada sekitar 2.000 pertemuan dari ajang internasional tersebut.



Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suahasil Nazara mengatakan ada empat poin yang jadi fokus dalam Bali Initiative. Dirinya berharap Pertemuan Tahunan di Indonesia akan memberi dampak positif bagi ekonomi global.

"Agenda ini merupakan hasil nyata dari IMF-World Bank Annual Meeting 2018 yang akan menjadi referensi global dan acuan bagi seluruh negara anggota IMF dan World Bank," kata Suahasil di Kantor Kementerian Keuangan, Jalan Wahidin Raya, Jakarta Pusat, Senin, 17 September 2018.



Beberapa poin dalam Bali Initiative, pertama adalah capital package. Bank Dunia sedang menyelesaikan skema kenaikan modal untuk International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) dan International Finance Corporation (IFC).



"Sebagai tindak lanjut hasil Spring Meetings 2018, yang ditargetkan selesai pada Juli 2018. Skema kenaikan modal ini diharapkan akan meningkatkan peran Bank Dunia dalam pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan sosial secara global," jelas dia.



Fokus kedua yaitu, study on urbanisation. Menurut dia, Bank Dunia bekerja sama dengan beberapa kementerian/lembaga di Indonesia yaitu Kementerian PPN/ Bappenas dan Kemenkeu sedang melakukan study mengenai urbanisasi di Indonesia.



"Studi tersebut akan menghasilkan kebijakan-kebijakan kunci yang dapat menjadi referensi negara-negara di dunia mengenai pengelolaan urbanisasi agar dapat memberikan keuntungan optimal bagi pertumbuhan ekonomi," ungkapnya.



Ketiga, Human Capital Index (HCI) yang akan diluncurkan oleh Bank Dunia sebagai versi pertama. HCI diharapkan dapat menjadi referensi bagi para pengambil keputusan di negara-negara di dunia dalam menetapkan kebijakan mengenai investasi dalam bidang pendidikan dan kesehatan.



"Indonesia merupakan salah satu early adapter country dalam pengembangan pendekatan strategis untuk mempercepat pembangunan SDM," ujar Suahasil.



Terakhir yang juga menjadi pembahasan adalah Bali Fintech Principles, karena kemajuan pesat dalam teknologi digital mengubah lanskap ekonomi dan keuangan global. IMF dan Bank Dunia sedang bekerja berdasarkan agenda negara-negara anggotanya pada isu teknologi finansial (fintech) yang memiliki pengaruh pada inklusi keuangan, stabilitas dan integritas.



"Di samping itu ada pembahasan tingkat tinggi terkait penanganan dampak bencana alam dan pembahasan menyangkut perubahan iklim global," pungkasnya.





