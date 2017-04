Harga Cabai Rawit di Ambon Kembali 'Pedas'

Metrotvnews.com, Ambon: Harga cabai rawit merah di pasar tradisional Kota Ambon, Maluku, yang ditawarkan para pedagang eceran kembali bergerak naik hingga mencapai Rp80.000 per kilogram (kg).



Pantauan Antara di lokasi Pasar Mardika dan Batu merah, Sabtu 8 April 2017, para pedagang kembali menaikkan harga cabai rawit bervariasi mulai dari Rp70.000 hingga Rp80.000 per kg dari sebelumnya Rp50.000 per kg.

Marry (45), pembeli di pasar itu, ketika menanyakan harga cabai rawit merasa kaget sebab minggu lalu harga cabai sempat turun hingga mencapai Rp50 ribu per kg. Namun, sekarang ini naik lagi, padahal persediaan di pasar relatif banyak."Kaget saja sebab harga kembali naik, sambil teringat kembali kalau kebanyakan pedagang di seluruh pasar tradisional Kota Ambon sudah paham betul dengan hari-hari besar keagamaan," ujarnya.Dia mengatakan, momen keagamaan seperti ini dimanfaatkan para pedagang untuk mencari keuntungan, dan itu sudah pasti. Joko, pedagang cabai rawit yang ditemui mengakui kalau hari ini harga cabai sedikit bergerak naik dari sebelumnya Rp50.000 menjadi Rp70.000 per kg, walaupun ada juga pedagang yang menjual dengan harga Rp80.000 per kg.Sedangkan untuk cabai keriting juga bergerak naik dari sebelumnya Rp40.000 naik menjadi Rp50.000 per kg dan untuk eceran Rp5.000 per tumpuk kecil. Sementara untuk bumbu masak yang lain dan selalu fluktuasi yakni bawang merah yang ditawarkan pedagang juga bervariasi mulai dari Rp42.000 hingga Rp44.000 per kg dan bawang putih Rp40.000 per kg, eceran Rp5.000 per tumpuk.Sementara itu, untuk bumbu masak lainnya seperti lengkuas, jahe, kunyit, rata-rata Rp5.000/ikat kecil, kepala parut Rp6.000 per buah.(AHL)