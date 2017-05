Marein Yakin Pemegang Saham Serap Aksi Right Issue

Metrotvnews.com, Jakarta: PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk (Marein) meyakini para pemegang saham mendukung strategi bisnis yang dimiliki guna tumbuh lebih baik di masa-masa mendatang. Bahkan, Marein meyakini para pemegang saham bisa kembali menyerap sejumlah saham yang dilepas.



Direktur Keuangan Marein Yanto J Wibisono mengaku bahwa Marein akan fokus terlebih dahulu dengan para pemegang saham terkait pelepasan saham atau right issue. Adapun aksi korporasi itu diharapkan bisa mendukung langkah bisnis terutama memperkuat struktur permodalan Marein di masa mendatang.

"Kalau untuk investor baru atau standby buyer saya pikir kita lihat perkembangannya dulu. Sekarang ini belum terpikirkan juga. Kita fokus dulu ke pemegang saham yang ada," ungkap Yanto, dalam sebuah konferensi pers, usai Public Expose Marein, di Mercantile Athletic Club, Jakarta, Rabu 10 Mei 2017.Apabila para pemegang saham bisa maksimal menyerap saham tersebut maka Yanto meyakini para pemegang saham mendukung dan memiliki komitmen atas penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2015 tentang Retensi Sendiri dan Dukungan Reasuransi Dalam Negeri."Kalau sampai terlaksana maka pemegang saham mendukung dan komit terhadap POJK No 14. Itu juga alasan kami mengapa dividen hanya 15 persen karena kita memang mengantisipasi POJK No 14 itu," tegas Yanto.Sementara itu, Yanto enggan berkomentar terlalu banyak mengenai polemik yang terjadi di salah satu pemegang sahamnya yakni AJB Bumiputera. Yanto hanya berharap persoalan di AJB Bumiputera bisa terselesaikan dengan baik dan nantinya terus bisa tumbuh lebih baik di masa mendatang."Sudah di OJK dan prosesnya sedang berjalan kan. Mereka sebagai pemegang saham di Marein dan kita dikelola juga. Kira-kira kepemilikan saham mereka di Marein itu sekitar 19,78 persen," ujar Yanto.Sebelumnya, Marein berencana melakukan right issue guna memperkuat struktur permodalan dengan harapan bisa meningkatkan daya saing. Nantinya, aksi pelepasan saham tersebut bisa mencapai Rp500 miliar dan direncanakan akan dilakukan pada Oktober 2017."Kita harapkan (right issue) bisa hampir Rp500 miliar dan nantinya untuk memperkuat struktur permodalan. Sedangkan Right Based Capital (RBC) konvensional Marein tercatat 242,18 persen di 2016 atau turun dibandingkan dengan di 2015 yang sebesar 296,3 persen," pungkas Yanto.(ABD)