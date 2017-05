Harga Cabai di Bengkulu Capai Rp35 Ribu/Kg

Metrotvnews.com, Bengkulu: Harga komoditi cabai keriting yang tersebar dipasar tradisional di Provinsi Bengkulu, kembali naiK dari harga Rp21 ribu per kilogram (kg) menjadi Rp35 ribu per kg sejak dua hari terakhir.



Harga cabai mengalami kenaikan harga mencapai Rp14 ribu per kg sehingga harga saat ini tembus Rp35 ribu dari sebelumnya Rp21 ribu per kg.

Yanti, 46, pedagang cabai dipasar Panorama, Kota Bengkulu, di Bengkulu, mengatakan, harga komoditi cabai hingga saat ini Tembus Rp35 ribu per kg dari Rp21 ribu per kg sehingga mengalami Kenaikan harga sebesar Rp14 ribu per kg."Cuaca ekstrem membuat petani cukup banyak gagal panen sehingga harga berangsur naik mencapai Rp14 ribu per kg," katanya.Untuk saat ini, lanjut dia, pasokan cabai berasal dari dua kabupaten yakni Kepahiang, Rejang Lebong, Bengkulu, dan Provinsi Lampung, sehingga harga saat ini terus naik.Pasokan cabai untuk memenuhi kebutuhan warga di Provinsi Bengkulu, selama ini berasal dari Kabupaten Rejang Lebong, Kepahiang, Seluma, Bengkulu Utara, dan Bengkulu Tengah. Selain itu, harga cabai rawit untuk saat ini mengalami masih bertahan pada harga dari Rp40 ribu turun menjadi Rp30 ribu per kg setelah pasokan di Kabupaten Rejang Lebong dan Kepahiang, belum normal.(SAW)