Indonesia Harus Belajar Manfaatkan SDM dari Korea Selatan

Jakarta: Korea Selatan (Korsel) dianggap sebagai salah satu negara yang memanfaatkan sumber daya manusianya secara maksimal. Ini terlihat dari perkembangan musik, film, dan berbagai usaha kecil dan menengah yang berhasil di sana.



"Kita harus banyak belajar dari negara lain yang menggunakan bonus demografinya, Korea," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro, dalam diskusi Avengers vs Thanos: Strategi Indonesia Memenangkan Infinity War, Jakarta, Kamis, 27 September 2018.

Ini juga disarankan mantan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Emil Salim. Dia menuturkan, selain demografi, Indonesia juga harus belajar kebijakan sistem retribusi yang selektif terhadap modal yang masuk.



Saran diberikan untuk menghadapi perang ekonomi global yang terjadi saat ini. Emil juga menyampaikan perlunya menggalakkan kebijakan perdagangan dengan negara-negara ASEAN plus 3, yaitu Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan.



"Harus dilakukan bersamaan dengan mengembangkan Credit Guarantee Investment Facility, terutama untuk infrastruktur," tukas dia.



Emil menambahkan Indonesia juga harus mengintensifkan pasar dengan Australia, Selandia Baru, Asia, Uni Eropa, dan Afrika. Pasar-pasar baru berpotensi besar, kata dia, terbuka di sana untuk Indonesia.



Sarannya ini sejalan dengan pendapat Bambang yang mengatakan harus melakukan diversifikasi ekspor dengan Amerika Serikat (AS). Tujuannya agar Indonesia tidak terlalu bergantung dengan Negeri Paman Sam.



Pasalnya, imbuh Bambang, Indonesia masuk dalam daftar 16 negara yang surplus dengan AS di bidang perdagangan. Ini bisa menyebabkan Washington menjatuhkan trade barrier kepada Indonesia, seperti yang sedang dilakukan kepada Tiongkok.









(AHL)