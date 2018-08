Ekonom Yakin Rupiah Tidak Sentuh Rp15.000/USD

Jakarta: Laju nilai tukar rupiah yang sempat menembus level Rp14.700 per dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Kamis, 30 Agustus 2018 diyakini tidak akan terhempas lebih parah. Pasalnya, fondasi perekonomian Indonesia terbilang kuat yang terlihat dari tingginya pertumbuhan ekonomi Indonesia disertai dengan terjaganya tingkat inflasi.



Kepala Ekonom Bank Mandiri Anton Gunawan meyakini nilai tukar rupiah tidak akan menyentuh level Rp15.000 per USD. Anton menilai pelemahan nilai tukar rupiah saat ini terjadi karena sentimen pasar keuangan terhadap kuatnya perbaikan ekonomi di Amerika Serikat. Ia menegaskan fondasi ekonomi Indonesia masih baik dan sehat.

"Termasuk sentimen global yang enggak jelas dari Amerika. Itu seharusnya kita masih bisa menguat sebenarnya kalau kita lihat ini," kata Anton, di Kantor Pusat Bank Mandiri, Jakarta, Kamis, 30 Agustus 2018.



Namun demikian, ia mengungkapkan, minim kemungkinan rupiah kembali ke level Rp12.000 per USD atau Rp13.000 per USD. Sebab, nilai tukar rupiah tengah menuju normalisasi baru atau new normal. Menurutnya nilai tukar rupiah sudah menemukan equilibrium barunya dikisaran Rp14.000 per USD



Lebih lanjut, Anton mengatakan, gerak USD yang menguat pada penutupan perdagangan Kamis, 30 Agustus 2018 di level Rp14.680 per USD tidak akan berlangsung lama. Pasalnya, nilai tukar rupiah diprediksi akan mendapatkan momentum kembali menuju ke zona positif.



"Kalau ini sih sebenarnya bicara teknikal ada tahapan gradual. Kalau abis ini hit akan mulai lagi resiten berapa," ungkap dia.



Untuk diketahui, mengutip Bloomberg, Kamis, 30 Agustus 2018, nilai tukar rupiah tercatat anjlok 35 poin dan berada di Rp14.680 per USD. Sedangkan Yahoo Finance melansir mata uang rupiah melemah 35 poin dengan berada pada Rp14.685 per USD. Kemudian Bank Indonesia merekam mata uang rupiah melemah dengan berada pada Rp14.655 per USD.









(ABD)