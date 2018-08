DBSI-Manulife Luncurkan MiTreasure Optimax Protection

Jakarta: PT Bank DBS Indonesia (DBSI) dan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (Manulife Indonesia) melakukan peluncuran produk asuransi MiTreasure Optimax Protection. Produk ini dirancang untuk melindungi para nasabah yang memiliki nilai aset tinggi dan mempersiapkan pengelolaan warisan mereka (legacy planning).



Managing Director, Head of Treasury & Markets DBS Indonesia Bimo Notowidigdo menyambut baik peluncuran produk ini. Ia menegaskan bahwa DBS terus memperkuat posisi perusahaan yang memungkinkan nasabah untuk 'Live more, Bank less' dengan menyediakan layanan yang komprehensif.

"Tidak hanya dapat mengoptimalkan perencanaan keuangan nasabah, tetapi juga dapat memberikan perlindungan jangka panjang yang dibutuhkan," kata Bimo, seperti dikutip dari keterangan tertulisnya yang diterima Medcom, di Jakarta, Sabtu, 11 Agustus 2018.



Selain memperkuat portofolio produk bancassurance, DBS Indonesia yakin bahwa MiTreasure Optimax Protection mampu menjawab keinginan para nasabah untuk mendapatkan perlindungan nilai aset yang mereka miliki. Hal ini diharapkan sejalan dengan akselerasi bisnis di masa-masa mendatang.



"Melalui produk ini, para nasabah mampu melakukan perencanaan untuk pengelolaan warisan dengan tepat," tambah Bancassurance Head, Consumer Banking Group DBSI Natalina Syabana.



Sementara itu, President Director & CEO Manulife Indonesia Jonathan Hekster menekankan Manulife dan DBSI memiliki kesamaan visi untuk senantiasa berfokus pada kebutuhan keuangan nasabah. Adapun produk ini diharapkan memberi keuntungan bagi semua pihak.



"Melalui produk ini, kami ingin memastikan para nasabah memiliki perlindungan jiwa yang optimal dan ketenangan pikiran bahwa kemapanan yang kita miliki ketika hidup, dapat menjadi hadiah bagi orang-orang terkasih," pungkas Jonathan.









(ABD)