BI Dukung Rencana Pembatasan Transaksi Uang Kartal

Jakarta: Bank Indonesia (BI) mendukung rencana untuk pembatasan transaksi uang kartal. Saat ini Draf Rancangan Undang-undang (RUU) Pembatasan Transaksi Uang Kartal sedang masuk dalam tahap finalisasi.



"Ini baru RUU, baru mau ada diskusi dengan stakeholder," kata Gubernur BI Agus Martowardojo ditemui di Gedung Mahkamah Agung, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu, 18 April 2018.



Dirinya menambahkan, aturan ini dimaksudkan agar bisa mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang dan pembiayaan terorisme. Untuk itu otoritas sistem pembayaran akan mendukung rancangan UU tersebut agar bisa disahkan.



Lebih lanjut, Agus menilai aturan tersebut bertujuan untuk menjaga tata kelola agar lebih baik dan penegakan hukum yang juga lebih baik. Apalagi jika hal itu bisa dihubungkan dengan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang diinisiasi bang sentral.



"Adapun dari BI, dari sisi sistem pembayaran tentu tidak apa-apa dengan tunai. Tapi kalau mau efisien itu harus non tunai. Dan GNNT yang didorong oleh BI itu enggak langsung sama dengan yang diusulkan penegak hukum terkait pembatasan jumlah transaksi secara tunai," jelas dia.



Sebelumnya, pemerintah mengebut draf RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal yang bertujuan untuk menekan jumlah tindak pidana. Namun, BI sebagai salah satu pihak yang terlibat, ingin menyampaikan pandangannya kembali, sehingga draf RUU perlu diubah.



Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengatakan RUU tersebut sudah dibahas sejak 2014 dengan melibatkan semua kementerian dan pemangku kepentingan. RUU tersebut juga masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2018.



(SAW)