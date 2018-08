Menangkap Kesempatan Emas untuk Majukan Ekonomi Nasional

Jakarta: Dalam beberapa bulan terakhir menjelang pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional (International Moneter Fund/IMF) dan Bank Dunia (World Bank)yang bakal digelar pada Oktober mendatang di tanah air, gempa meluluhlantahkan sebagian besar wilayah Lombok hingga terasa ke wilayah Denpasar.



Namun kabar duka tersebut tidak menyurutkan semangat Indonesia untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan acara tersebut. Panitia tetap memutuskan pertemuan tahunan bertaraf internasional itu digelar di Pulau Dewata Bali. Bahkan dalam kunjungan pada awal Agustus, Secretary of the Fund and the International Monetary and Financial Committee, Lin Jianhai menilai perhelatan kali ini akan menjadi perhelatan terbesar sepanjang masa.

"Jadi dari mereka katakan sangat puas dan paling penting tadi Lin Jianhai yang ngomong. Ini adalah pertemuan IMF-World Bank yang kira-kira terbesar sepanjang sejarah IMF-World Bank yang pernah berlangsung," kata Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan usai pertemuan dengan Lin, Jumat, 3 Agustus lalu.



Berangkat dari kepercayaan tersebut persiapan dan berbagai opsi terus dimatangkan oleh panitia penyelenggara di Indonesia. Sebab untuk bisa terpilih menjadi tuan rumah bukan perkara mudah karena untuk menjadi tuan rumah, Indonesia harus melewati proses panjang sejak mendaftarkan diri pada 2014 silam ketika masa pemerintahan masih dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.



Saat itu Indonesia harus menghadapi Mesir dan Senegal di level tiga besar sehingga akhirnya bisa memenangkan perebutan sebagai tuan rumah ajang bergengsi ekonomi di dunia itu.



Kesempatan tersebut tidak akan disia-siakan Indonesia. Seperti halnya perhelatan Asian Games yang bisa dibilang menuai kesuksesan dan kekaguman dunia pada Indonesia sebagai tuan rumah maka pertemuan tahunan ini diharapkan bisa mengulang kesuksesan dan kebanggaan yang sama.



Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut terpilihnya Indonesia sebenarnya telah membuktikan pengakuan Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah atau middle income country memiliki potensi ekonomi yang besar. Indonesia dianggap memiliki peran besar dalam menggerakkan roda perekonomian dunia.



Artinya ini merupakan kesempatan emas bagi Indonesia untuk unjuk gigi pada dunia sebagai negara yang memiliki potensi besar. Bahkan Indonesia pun menempati lima besar negara dengan perekonomian terbesar di G-20. Ekonomi negara ini pun diperkirakan bisa menduduki peringkat ke tujuh ekonomi terbesar dunia.



Juru Bicara Bank Dunia David Theis pernah mengatakan dengan dilangsungkannya acara pertemuan tahunan tersebut di Indonesia, akan membuat nama Indonesia lebih dikenal di dunia internasional. "Bagi saya, manfaat besarnya adalah Indonesia bisa bikin suaranya terdengar di ajang global," kata David di Jakarta, pada Jumat, 9 Februari lalu.



David mengatakan nama Indonesia sudah pasti dipromosikan di hadapan tamu-tamu negara yang berasal dari berbagai macam negara. Menurut prediksi akan ada 18 ribu delegasi dari 189 negara yang akan menghadiri pertemuan tersebut. Angka ini bukan jumlah yang main-main. Sebab dipastikan akan memberikan manfaat bagi Indonesia. Lantas apa saja manfaatnya?



Kedatangan delegasi tersebut sudah pasti secara langsung akan menggerakkan konsumsi. Seperti diketahui konsumsi masih menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Tahun ini ekonomi Indonesia diproyeksikan bisa tumbuh ke level 5,2 persen dan akan meningkat di tahun-tahun mendatang. Indonesia membutuhkan pergerakan konsumsi di atas lima persen untuk mencapai pertumbuhan tinggi nan berkualitas.



Pemerintah pernah memprediksikan keuntungan langsung dari belanja yang dilakukan para tamu dan delegasi bisa melebihi USD100 juta. Bila dirupiahkan dengan pergerakan kurs saat ini yang telah menyentuh Rp14.600 per USD maka akan melebihi Rp1,46 triliun. Nominal tersebut melebihi modal yang dikeluarkan Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Bank Indonesia untuk menggelar acara. Serta dipercaya akan menggerakkan perekonomian daerah yang menjadi tuan rumah.



Selain itu manfaat lain yang paling terlihat adalah menciptakan pundi-pundi bagi sektor pariwisata. Kementerian Pariwisata bahkan menargetkan serbuan turis mancanegara dari kegiatan tersebut bisa mencapai 20 ribu kunjungan.



Apalagi Oktober merupakan bulan low season atau tren di bulan ini tidak banyak pengunjung kamar hotel. Dengan adanya acara ini menguntungkan sektor pariwisata Indonesia. Bahkan menurut Pengurus Harian Pertemuan Tahunan IMF-WB 2018 Susiwijono Moegiarso menyebut ribuan kamar hotel di kawasan Nusa Dua, Bali telah dipesan oleh 50 ribu delegasi. Akibatnya sejumlah menteri Kabinet Kerja pun kehabisan kamat hotel.



Menteri Pariwisata Arief Yahya menyatakan pemerintah telah membuat daftar 60 paket tur untuk enam daerah yaang menjadi destinasi wisata di momen annual meeting di antaranya Bali, Lombok, Labuan Bajo, Yogyakarta, Danau Toba dan Banyuwangi yang nantinya akan masuk sebagai destinasi 10 Bali baru.



Serbuan tamu diyakini akan menyumbang devisa hingga USD30 juta atau sekitar Rp438 miliar. Nominal itu tentunya belum memasukkan potensi pariwisata sesudah acara selesai. Sebab tidak bisa dipungkiri para tamu yang datang pastinya akan bercerita kepada para rekan dan sahabat mereka mengenai keindahan alam Indonesia sehingga membuat mereka tertarik untuk datang ke Indonesia.



Pergerakan di sektor pariwisata sebagai sektor yang efektif dan langsung menghasilkan devisa saat ini memang sangat dibutuhkan untuk memperbaiki perekonomian yang tengah dilanda defisit pada sektor perdagangan. Untuk menekan defisit agar tidak makin melebar, dibutuhkan keseimbangan dari sisi sektor jasa sambil menunggu perbaikan di sisi perdagangan.



Selain itu masuknya devisa juga dipercaya akan bisa menekan gejolak pada nilai tukar rupiah agar tak terperosok makin dalam karena pengaruh-pengaruh ekonomi global.



Indonesia juga bisa memanfaatkan momentum acara tahunan tersebut untuk menarik investasi dan kerja sama terutama dalam pembangunan infrastruktur. Sebab, seperti diketahui, proyek-proyek infrastruktur tidak bisa sepenuhnya dibiayai oleh APBN. Maka investasi swasta sangat dibutuhkan dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur di Tanah Air serta menciptakan lapangan pekerjaan.



Dari keseluruhan manfaat yang bisa didapatkan Indonesi tujuan akhirnya untuk memajukan ekonomi nasional demi terciptanya masyarakat yang adil dan makmur seperti yang diamanatkan dalam UUD 1945 dan Pancasila. Oleh karenanya dibutuhkan kerja sama semua pihak dalam menyukseskan dan membuat Indonesia bersinar di mata dunia.













