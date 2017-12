Penjual Jagung Raup Untung Jelang Pergantian Tahun

Yogyakarta: Sejumlah pedagang dari luar Kota Yogyakarta meraup untung dengan menjajakan jagung manis dan lokal yang dijual di tepi jalan-jalan protokol di Kota Yogyakarta menjelang pergantian 2017 ke 2018.



Pantauan Antara di sejumlah ruas jalan di Kota Yogyakarta, Minggu 1 Januari 2018, jagung manis yang banyak dijual di pinggir jalan mulai "diserbu" warga untuk persiapan menyambut tahun baru.

Seorang penjual jagung asal Piyungan, Bantul, Yuli yang berjualan di tepi jalan kawasan Pasar Sentul Yogyakarta mengatakan penjualan jagung selalu meningkat mendekati momentum pergantian tahun.



"Selama dua hari ini sudah terjual 30 ribu jagung," kata dia.



Menurut Yuli, seperti tahun-tahun sebelumnya kebanyakan warga mulai menyerbu jagung muda mulai siang hingga malam hari untuk dinikmati bersama.



Harga jagung muda yang dijajakan bervariasi, untuk jagung manis dijual Rp8.000 per kilogram (kg), sedangkan untuk jagung lokal dijual Rp6.000 per kg.



"Kalau dibandingkan tahun lalu ada tren penurunan penjualan. Tahun lalu hingga sore hari sudah bisa menjual 50 ribu jagung," kata dia.



Penjual jagung lainnya, Yati mengatakan mengaku menyiadakan stok khusus untuk tahun baru mencapai empat kuintal. Menurut Yati, rata-rata stok jagung manis maupun jagung lokal diperoleh dari Klaten, Jawa Tengah.



"Kalau saya biasa menjual bijian mulai Rp2.500 hingga Rp3.000 per buah jagung," kata dia.







(SAW)