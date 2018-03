Pemerintah Tawarkan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya ke JBIC

Jakarta: Pemerintah menawarkan pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya kepada Japan Bank for International Coorperation (JBIC). Kerja sama untuk proyek ini kemungkinan dilakukan antara Government to Government (G2G) atau bisa juga memanfaatkan kerja sama Business to Business (B2B).



"Kalau JBIC menawarkan suatu konsep yang baik terutama melibatkan swasta, swasta Jepang dan Indonesia ini suatu kemajuan yang luar biasa," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi ditemui di Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta, Senin, 19 Maret 2018.

Dirinya menambahkan, beberapa hari lalu perwakilan dari JBIC sudah memaparkan konsepnya kepada pemerintah. Dalam pembicaraan itu ada kemungkinan pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya melibatkan swasta.



"Bisa dengan BUMN bisa dengan private Indonesia jadi itu konsep yang mereka sudah lakukan di Amerika dan mereka akan meng-exercise di sini tapi kita akan bahas lebih detil. Harapannya syarat yang ditetapkan JBIC tidak complicated," jelas dia.



Lebih lanjut, pemerintah berharap ada peluang bagi swasta untuk berinvestasi di sektor perkeretaapian. Apalagi kereta cepat Jakarta-Surabay dinilai memiliki nilai tambah yang lebih baik dibandingkan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung.



Namun demikian, pemerintah tak mau buru-buru dalam pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya. Pasalnya berkaca pada pembangunan kereta Jakarta-Bandung hingga saat ini masih terkendala pembebasan lahan sehingga pengerjaannya terganggu.



"Kita lihat Jakarta Surabaya ini strategic. Selain memberikan konektivitas antara Jakarta-Semarang-Surabaya jadi lebih cepat tapi di situ ada unsur safety-nya di Jakarta-Surabaya ada lebih dari 800 lintasan sebidang dan dengan kita membangun ini kita melakukan ini bisa memberikan safety," pungkasnya.









(SAW)