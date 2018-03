Luhut: Tak Ada Alasan Indonesia Merasa Kecut pada Dunia

Jakarta: Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan tidak ada alasan bagi Bangsa Indonesia untuk merasa minder dengan bangsa lain di dunia ini.



Dalam acara Food Security Summit-4, Luhut mengatakan Indonesia merupakan negara yang dianugerahi sumber daya alam yang melimpah, yang tidak dimiliki oleh negara lain. Maka, kekayaan tersebut sebenarnya bisa menjadi modal bagi Indonesia untuk unjuk gigi di dunia.

"Enggak ada alasan kita untuk kecut melihat siapa saja di dunia ini. We are strong country, we are rich country," kata Luhut di JCC, Senayan, Jakarta Selatan, Jumat, 9 Maret 2018.



Sembari menunjukkan peta, mantan Jenderal Kopassus ini mengatakan Indonesia juga dianugerahi wilayah yang sangat luas, yang mana 3/4 wilayahnya merupakan perairan.



Wilayah yang luas tersebut bisa dibuktikan dengan lamanya perjalanan untuk menuju titik Barat Indonesia yakni Sabang hingga titik Timur Indonesia Merauke yang memerlukan waktu tempuk kurang lebih delapan jam.



"Dari Sabang sampai Merauke delapan jam terbang. Dari sini (Jakarta) ke Jepang tujuh jam. Itu menunjukkan betapa size Indonesia kaya dan besar," tutur Luhut.



Lebih jauh dia mengatakan, hal ini pula yang menjadi salah satu poin bagi investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia, sebab dipandang sebagai negara yang menjanjikan.









(AHL)