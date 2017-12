KAI Beri Diskon Tiket Pembelian via KAI Access

Jakarta: PT Kereta Api Indonesia (KAI) memberikan potongan harga (diskon) 40 persen kepada penumpang KA komersial (eksekutif, bisnis, maupun ekonomi)/non PSO Jawa dan Sumatera yang memesan tiket via aplikasi KAI Access versi terbaru.



Promo tersebut berlaku untuk kereta-kereta komersial keberangkatan mulai 8 Januari 2018 sampai 31 Maret 2018. Sedangkan untuk pemesanan dapat dilakukan per 15 Desember 2017.

"Diskon hingga 40 persen tersebut kami berikan sebagai bentuk apresiasi kepada pengguna setia kereta api. Khususnya yang memakai aplikasi KAI Access versi terbaru," kata Direktur Utama KAI Edi Sukmoro dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 16 Desember 2017.



Ia menjelaskan, proses check-in online menggunakan KAI Access juga sudah bisa dilakukan sejak dua jam sebelum keberangkatan. Sehingga tidak perlu lagi melakukan check-in dan cetak boarding pass di mesin check-in counter di stasiun.



"Langsung saja menuju boarding gate untuk pemeriksaan identitas dengan menunjukkan e-boarding pass kepada petugas," ucap dia.



Selain itu, pada momen pergantian tahun, KAI juga akan mengubah kebijakan diskon channel pembelian tiket. Diskon channel yaitu potongan harga tiket yang diberikan KAI kepada pengguna jasa yang melakukan transaksi pembelian tiket melelaui channel penjualan tiket KA tertentu.



Sebelumnya, KAI menerapkan diskon channel sebesar Rp7.500 per penumpang untuk KA jarak jauh dan Rp5.000 per penumpang untuk KA jarak dekat. Namun mulai 1 Januari 2018, kebijakan tersebut akan diubah menjadi Rp7.500 per transaksi untuk jarak jauh dan Rp5.000 per transaksi untuk KA jarak dekat.





(AHL)