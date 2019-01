Minat Nasabah Polis Saving Plan Melebihi Target

Jakarta: PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mencatat minat nasabah pemegang polis JS Saving Plan untuk melakukan roll over atau perpanjangan kontrak meningkat. Hal ini menyusul tawaran bunga dibayar di muka sebesar tujuh persen per tahun dan upaya penyehatan yang dilakukan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku pemegang saham.



"Saat ini nasabah yang berminat roll over sudah di atas 33 persen atau melebihi target. Sedari awal manajemen bersama pemegang saham, OJK, dan bank mitra berkomitmen untuk memenuhi kewajiban," ungkap Direktur Utama Jiwasraya, Hexana Tri Sasongko dalam keterangan resminya, Sabtu, 19 Januari 2019.

Berkaitan dengan tanggung jawab terhadap pemegang polis, manajemen Jiwasraya yang baru menawarkan dua opsi pembayaran terkait produk JS Saving Plan. Pertama, nasabah yang berminat melakukan roll over akan diberikan bunga dibayar di muka sebesar tujuh persen per tahun atau setara dengan 7,49 persen per tahun nett efektif.



Sedangkan opsi kedua, manajemen baru Jiwasraya akan memberikan bunga pengembangan efektif sebesar 5,75 persen per tahun nett untuk nasabah yang memilih untuk tidak memperpanjang kontrak.



"Jadi kami berharap nasabah tetap tenang. Kami pun sudah memiliki solusi yang efektif sehingga pembayaran untuk mereka yang tidak ingin memperpanjang secara bertahap pada kuartal II-2019," imbuh Hexana.



Teken MoU dengan 4 BUMN



Seiring dengan komitmen pembayaran polis JS Saving Plan, manajemen baru Jiwasraya telah menandatangi nota kesehapahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan empat perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kerja sama berkaitan dengan komitmen empat BUMN dalam memberikan akses customer base dan distribution channel Jiwasraya selaku penyedia produk asuransi.



Hexana berharap, kerja sama yang dilakukan bersama PT Pegadaian, PT Kereta Api Indonesia, PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel), dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, dapat membantu perusahaan menyelesaikan masalah dan meningkatkan kinerja perseroan.



"Kerja sama ini merupakan realisasi dari salah satu inisiatif yang disiapkan untuk memberikan solusi dan mengembalikan core business Jiwasraya di bisnis asuransi," tutup Hexana.





(JMS)