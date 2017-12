Bahu Membahu Menaikkan Pariwisata Bali

Jakarta: Masyarakat Indonesia dinilai semakin sigap dalam menghadapi bencana alam yang terjadi di Tanah Air. Masyarakat pun dianggap tidak mudah panik, tidak gampang takut, tidak trauma akan keamanan dan keselamatan.



Salah satu hal tersebut terlihat dalam penanganan bencana Gunung Agung, Bali. Tragedi di pulau ini adalah contoh konkret dan aktual saat ini. Aktivitas vulkanik Gunung Agung masih terasa sehingga PVMBG masih menetapkan status Awas (level 4).

Meskipun selama beberapa hari terakhir secara visual tidak terlihat adanya erupsi yang disertai dengan semburan abu dan material piroklastik bertekanan besar sejak 30 November 2017 lalu, wisatawan nusantara dan mancanegara tetap saja datang.



Pemprov Bali, industri, dan Kementerian Pariwisata (Kemenpar) bahkan sudah mempersiapkan upaya penanganan sejak September 2017, jauh sebelum erupsi tiba. Skenario penanganan terhadap wisatawan pun dipikirkan matang dari sebelum erupsi, saat erupsi datang, pemulihan, sampai memikirkan dampak sosial ekonominya.



"Upaya contigency plan sudah kami siapkan dengan baik oleh berbagai pihak. Jadi tidak perlu ada yang dikhawatirkan jika terjadi letusan di Gunung Agung, kami persiapkan," ujar Gubenur Bali Made Mangku Pastika, seperti dikutip dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Minggu, 10 Desember 2017.



Pastika juga menyampaikan jika saat ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah bersinergi dengan Badan Nasioal Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam upaya menghadapi berbagai kemungkinan terburuk dari dampak bencana Gunung Agung jika jadi meletus.



Pastika menerangkan jika BPBD seluruh Bali sudah dikerahkan untuk kemudian dibagi dalam beberapa zona. Masyarakat dan wisatawan dibuat senyaman mungkin berada di Bali walaupun Gunung Agung mengalami erupsi.



"Kepala BNPB sudah bertemu saya, menyatakan kesiapannya untuk mendukung operasi ini. Kalau kurang biaya mereka siapkan, kurang peralatan mereka siapkan, kemampuan teknis juga mereka siapkan. Oleh karena itu sekali lagi tidak perlu khawatir," ujar Pastika.



Sebelumnya PT Angkasa Pura I (Persero) selaku pengelola Bandara Ngurah Rai, Bali menyatakan kesiapannya dalam mengantisipasi dampak erupsi Gunung Agung di Bali, yang beberapa hari lalu terdeteksi aktivitas magma yang terus naik ke permukaan.



"Jika potensi terjadinya erupsi Gunung Agung makin tinggi dan kondisi mendesak, Bandara I Gusti Ngurah Rai akan menyiapkan sejumlah langkah mitigasi dampak, seperti menyiapkan posko tanggap darurat bencana di bandara, menyiapkan fasilitas dan penunjang seperti layanan hotline contact center, help desk airlines untuk penumpang maskapai, media center untuk media massa, dan menyiapkan kendaraan bus atau roda empat untuk mengantar penumpang jika ingin mengganti rencana perjalanan via darat atau laut," kata Corporate Secretary PT Angkasa Pura I (Persero), Israwadi beberapa waktu lalu.



Bentuk kesiapan lainnya, lanjut Israwadi, adalah prosedur operasional standar Airport Disaster Management Plan (AMDP) yang disosialisasikan kepada anggota Airport Emergency Committee (AEC) yang terdiri dari pemangku kepentingan terkait seperti TNI, AirNav Indonesia, Kepolisian Daerah setempat, maskapai, imigrasi, karantina, dan ground handling. Semua dilakukan dengan standard internasional.



"Sosialisasi ini memberitahukan mengenai tugas dan tanggung jawab agar apabila terjadi bencana, semua pihak sudah paham hal-hal apa saja yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak, jadi jangan khawatir, semua sudah dikondisikan dengan baik," kata Israwadi.



Dari sisi penerbangan, Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Airnav Indonesia) menyampaikan kesigapannya hingga saat ini. Airnav berpendapat aktivasi Gunung Agung yang terjadi belum berdampak pada kegiatan penerbangan di Bali. Walaupun kemarin selama beberapa hari Bandara Ngurah Rai sempat dibuka dan ditutup.



Meski demikian, AirNav Indonesia terus memantau perkembangan secara ketat dan menyiagakan seluruh personelnya terkait aktivasi Gunung Agung. AirNav cabang Bali terus memonitor keberadaan debu vulkanik di Bandara Ngurah Rai dengan paper test dan melakukan koordinasi erat dengan BMKG dan PVMBG atau Posko aktif.



Direktur Operasi AirNav Indonesia, Wisnu Darjono berkoordinasi dengan BMKG dan PVMBG. Selain itu, AirNav juga mengamati Darwin Volcanic Ash Advisory Center (DVAAC) dengan menggunakan Volcanic Ash paper test dan hasilnya adalah nihil VA.



Menteri Pariwisata Arief Yahya mengakui di hampir semua daerah di Tanah Air, soal safety and security sudah semakin baik. Itu yang membuat wisatawan semakin yakin, bahwa Indonesia semakin safe and secure.



Soal security and safety, kata Menpar Arief, memang tidak bisa dilihat, tetapi bisa dirasakan. Orang merasa nyaman, aman, tenang, karena reputasi keamanan dan keselamatan di destinasi wisata itu baik.



"Ini yang akan menaikkan confidence wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara untuk travelling ke Tanah Air," pungkas Arief.





