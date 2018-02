Mungkinkah Menciptakan Rupiah Digital dengan Teknologi Blockchain?

Jakarta: Bank Indonesia (BI) sedang mempelajari penggunaan blockchain, sebuah sistem di mana catatan transaksi dilakukan pada bitcoin atau cryptocurrency. Bahkan BI tengah mengkaji kemungkinan adanya mata uang digital bank sentral (CBDC).



Chairwoman of the Board of Directors Blockchain Zoo Pandu W Sastrowardoyo mengatakan, menciptakan rupiah dalam bentuk digital sangat dimungkinkan. Apalagi dengan memanfaatkan sistem blockchain yang selama ini sudah digunakan oleh virtual currency.

"Sebenarnya blockchain itu dari awal diciptakan untuk digital currency, jadi kalau rupiah mau jadi digital currency itu suatu yang cocok. Karena memang digitasi dari aset itu kekuatan utama dari blockchain," kata dia ditemui di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis, 1 Februari 2018.



Dirinya menambahkan, pihaknya telah beberapa kali bertemu dengan bank sentral. Namun dari pertemuan itu tidak membahas secara spesifik mengenai rencana BI untuk menerbitkan rupiah digital sebagaimana virtual currency lainnya.



"Sejujurnya kami sempat ketemu dengan Bank Indonesia beberapa kali tapi belum bicara soal ini. Mungkin itu juga karena sekarang belum consulting dengan kami tapi ke depannya mungkin ya," jelas dia.



Sementara itu terkait dengan kemungkinan terjadinya penambangan (mining) terhadap rupiah seperti Bitcoin, Pandu menjelaskan hal itu bisa dicegah. Pasalnya dalam sistem blockchain, satu fitur bisa dihapuskan sehingga mencegah terjadinya mining rupiah.



"Karena dengan blockchain kita bisa mematikan fungsi mining, itu sangat mudah. Kalau kita punya blockchain itu bisa kita matikan satu fitur. Rupiah dalam blockchain itu mudah diciptakan dan bisa jauh lebih murah dari sistem biasa untuk menciptakan rupiah misal seperti e-money," pungkasnya.





(SAW)