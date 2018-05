Penetapan Cukai Rokok akan Dijalankan Sesuai Roadmap

Jakarta: Kementerian Keuangan menegaskan akan konsisten menjalankan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 146 Tahun 2017 Tentang Tarif Cukai Tembakau hingga 2021. Konsistensi pemerintah diharapkan bisa menjaga agar bisnis rokok juga tidak terganggu akibat adanya peraturan tersebut.



"Kami berharap begitu. Kalau sekali tidak konsisten, maka polanya akan bisa berubah-ubah," kata Kepala Bidang Kebijakan Kepabeanan dan Cukai Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Nasruddin Djoko dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa, 15 Mei 2018.

Kepala Sub Direktorat Tarif Cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Sunaryo mengatakan pemangkasan layer tarif cukai rokok yang dibuat dalam bentuk roadmap ini sebenarnya merupakan terobosan. Untuk itu pihaknya akan tetap menjalankan sesuai PMK, karena PMK telah melalui berbagai kajian.



"Penyederhanaan tarif cukai juga memberikan kepastian usaha kepada para pelaku industri. Kami melihat bahwa dengan penyederhanaan itu, yang mana di level II memang di situ bermainnya. Persaingan di situ, ya, harus dia saja. Pabrik yang memang bersaing di atas, ya, di atas jangan di bawah seperti itu," ujarnya.



Sementara itu, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo, berharap pemerintah, terutama Kementerian Keuangan tidak berubah sikap. Menurut dia, PMK 146/2017 sudah sangat baik untuk mengatur layer tarif cukai rokok.



"Kalau kebijakan fiskal ini tidak ada masalah, hal yang baik harus diteruskan. Kebijakan ini benar-benar mengatur supaya ada kepastian negara bisa mendapat uang dan dapat dihitung pelaku bisnis juga, sudah pasti mereka akan mengeluarkan berapa," kata dia.



Dengan ada PMK 146/2017, Yustinus menambahkan, akan ada kepastian bagi para pelaku usaha yang tidak akan menganggu bisnis. Apalagi roadmap disusun dengan timeline yang jelas sehingga dalam waktu empat sampai lima tahun ke depan ada kepastian bagi bisnis.



Untuk tahun ini, layer tarif cukai rokok berjumlah 10. Dari 2019 sampai 2021 mendatang, tarif cukai rokok disederhanakan setiap tahunnya menjadi delapan, enam, dan lima layer. Adapun pada 2017 lalu, tarif cukai rokok mencapai 12 layer.





(SAW)