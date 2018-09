Glexindo Unjuk Gigi pada Indonesia Investment Day di Singapura

Singapura: Pemerintah Indonesia menggali potensi investasi Singapura dengan menyelenggarakan ajang Indonesia Investment Day di Marina Bay Sands Convention Centre, Singapura, pada 31 Agustus 2018. Lebih dari 300 investor asing memadati kawasan tersebut.



Acara ini merupakan sinergi antara KBRI Singapura dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Bank Indonesia (BI) dalam menarik potensi investasi dari Singapura.

Acara ini memberikan layanan penuh kepada para calon investor agar dapat menerima informasi lengkap terkait berbagai potensi proyek yang tersebar di berbagai provinsi, serta regulasi terbaru yang berkaitan dengan penanaman modal asing. Juga tersedia ruang diskusi dan ruang konsultasi bagi calon investor yang ingin menyampaikan permasalahannya ketika hendak menanamkan modal di Indonesia.



Pada kesempatan itu, KBRI Singapura turut memperkenalkan platform Glexindo (Global Export Solution) yang dikembangkan oleh start up Indonesia. Glexindo merupakan pengembangan showcase smart embassy yang dimiliki KBRI Singapura, yang sebelumnya telah digunakan pada ajang Rising Fashion maupun Rising Merdeka untuk memfasilitasi pemasaran dan penjualan produk fashion para perancang busana Indonesia yang mengikuti kegiatan itu.







Glexindo memberikan dampak positif pada peningkatan UMKM nasional, serta mendorong produktivitas daya saing produk lokal pada pasar global. Platform tersebut memberikan layanan khusus untuk memfasilitasi ekspor berbagai produk UKM dan berbagai komoditas dari Indonesia untuk melayani kebutuhan business to business (B2B), dan business to business to consumer (B2B2C).



Glexindo diharapkan mampu menjadi katalis bagi perusahan teknologi lainya untuk terus berinovasi pada era ekonomi digital, agar mampu mempercepat laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia.





(ROS)