Sri Mulyani Ajak Investor Inggris Berinvestasi di Indonesia

London: Menteri Keuangan Sri Mulyani memulai rangkaian kunjungan kerja ke Inggris. Kunjungannya ke Inggris salah satunya untuk menghadiri acara UK-Indonesia Economic Forum Series dan menemui Menteri Keuangan Inggris, Philip Hammond. Sri Mulyani juga dijadwalkan bertemu dengan para investor di kantor pusat Bloomberg di Eropa



Agenda pertama hadir sebagai narasumber di acara Bloomberg Emerging Market Insights yang dipandu dua presenter kawakan Bloomberg Guy Johnson dan Tom Keene. Wawancara ini berfokus pada dampak perkembangan ‘perang dagang’ antara Amerika Sikat dan China terhadap perekonomian dunia, Asia, ASEAN dan Indonesia. Juga mengenai gejolak di negara-negara emerging akibat normalisasi kebjikan moneter di Amerika Serikat dan Eropa.

Menkeu menyebut, ini adalah momen yang tepat untuk memberikan pesan bahwa Indonesia tetap merupakan destinasi investasi dengan kondisi stabil dan fundamental yang kuat dan tidak berubah.



Dalam kesempatan ini, Young Indonesian Professionals Association (YIPA) di Inggris Raya menggandeng Bloomberg untuk menyelenggarakan Bloomberg Executive Roundtable yang serta didukung oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan KBRI London.



“Acara ini sekaligus memperingati masuknya Indonesia Rupiah Bonds sejak awal Juni 2018 dalam Global Aggregate Index, salah satu index di pasar modal dunia yang paling banyak digunakan oleh investor” ujar Steven Marcelino, Direktur Eksekutif YIPA di Inggris Raya.



Di hadapan para investor Inggris Raya, Sri Mulyani memberikan perkembangan terkini ekonomi Indonesia, kebijakan ekonomi pemerintah, reformasi perpajakan dan fokus dalam pembangunan infrastruktur. Bersama Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Mirza Adityaswara yang memberikan paparan tentang kebijakan monter BI.



Duet Menkeu dan Deputi Gubernur Senior BI meyakinkan para senior investor emerging markets dengan aset triliunan USD untuk meningkatkan investasi mereka untuk Indonesia. Indonesia dinilai tidak banyak berpengaruh dalam konteks perubahan ekonomi dunia yang sangat dinamis. Seperti ditandai dengan kenaikan suku bunga di Amerika Serikat, keluarnya arus modal dari negara-negara emerging dan penguatan mata uang USD.



Para Investor memberikan apresiasi yang cukup tinggi atas transparansi dan komitmen pemerintah Indonesia dalam investor engagement yang berkelanjutan. Diskusi ini juga diikut sertai oleh Suahasil Nazara, Kepala Badan Kebijakan Fiskal; Luky Alfirman, Dirjen PPR; Wempi Saputra Chief of Staff untuk Menkeu; Adam M. Tugio, DCM KBRI London; Hidayat Amir, Kepala Pusat Kebijakan APBN BKF; Loto S Ginting, Direktur Surat Utang Negara DJPPR; dan Donny Hutabarat Kepala Bank Indonesia London untuk EMEA.



Di akhir sesi di atas, Menkeu dan Deputi Gubernur Senior BI juga mendapatkan masukan dan informasi dari para Investor mengenai perkembangan negara-negara emerging seperti Argentina, Brazil dan Turkey yang sedang menghadapi gejolak yang lebih ekstrim. Kegiatan ini ditutup oleh Founder dan CEO Michael Bloomberg, dimana mantan walikota New York ini sekaligus memberikan buku terbarunya yang berjudul ‘Climate of Hope’ yang menyangkut perubahan iklim.





(DMR)